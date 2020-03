NovostiOnline | 18. mart 2020. 19:05 > 19:29 |

Broj zaraženih virusom korona u Srbiji je 89, od toga je 48 osoba hospitalizovano, a šestoro je na respiratoru, rekla je premijerka Ana Brnabić tokom obraćanja u Vladi Srbije.



- Jedna osoba koja je u KC Niš je na respiratoru zbog sezonskog gripa, a kasnije se zarazila koronom. Svi naši stručnjaci se slažu da je juče kod nas počeo taj trend ubrzavanja. naredni dani su izuzetno važni. Zato mi je drago što smo uveli te oštrije mere da bismo sačuvali tu rizičnu grupu, penzionere. Dani pred nama su izuzetno važni. Borba se nastavlja, ali ne samo to, ceo naš tim se priprema još adekvatnije i bolje za dane pred nama - kaže Ana Brnabić.





SRBIJA IMA 6.000 KREVETA ZA OBOLELE, U PLANU 10.000



Srbija se dosta dobro pripremila i ima 6. 000 spremnih kreveta za obolele od korona virusa kojima to bude potrebno, a nalog je predsednika Aleksandra Vučića da imamo 10. 000 ležajeva, istakla je večeras predsednica Vlade Ana Brnabić.



Kazala je, na konferenciji za štampu, da je cilj da se u narednih 4 do 5 dana organizuje još dodatnih kreveta, kao i mesta za respiratore koji stižu.



Prenela je i da su se javili hoteljeri koji su stavili svoje hotele na raspolaganje zdravstvenom sistemu u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.



Bivši direktor Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije dr Mijomir Pelemiš rekao je da bi voleo da nemamo nijednog pacijenta na respiratorima.



„Gledajući okolne zemlje, region, svet mi smo uspeli da usporimo ovu epidemiju koliko smo mogli. Virus ne zna za granice, ne može se zaustaviti. Nije automobil da staneš na kočnicu i nema dalje“, naglasio je on.



Pelemiš je kazao da je šest obolelih na respiratoru, a svaki koji je na respiratoru je životno ugrožen, što ne mora da znači da će da umre.



« Kako će se kretati epidemija, razna su proročanstva, a ja ne volim da se bavim time. Broj obolelih se povećava, a to smo i očekivali. Za nas je velika opasnost da se pojavi veliki broj obolelih. Srbija danas ima spremnih 6.000 kreveta za obolele od korona virusa. Spremni smo i imamo obučene zdavstvene radnike sa svim protokolima », podvukao je on.



“Ovaj virus napada najviše moju generaciju, ali napada I druge, ali ti drugi će proći bolje nego ja ako se zarazim, imaju veće šanse da ozdrave. Oni imaju malu šansu da dobiju bolest, ali mogu da je šire. Pričali smo da bolesnik nije zarazan u inkubaciji, a sada su nam objasnili da je dva dana pre pocetka bolesti ta osoba zarazna », podvukao je Pelemiš.



Rekao je da oni koji se ponašaju neodgovorno ugrožavaju sebe, a tako i Srbiju, koju imamo samo jednu jedinu.



Kazao je da u Srbiji imamo svu terapiju koju celi svet koristi u ovom trenutku, sem jednog leka koji nije registrovan, koji je u fazi ispitivanja.



“Svi naši bolesnici će biti zbrinuti na najbolji mogući način. Važno je da ponovimo našim ljudima koji po Ustavu imaju pravo da uđu u zemlju, ali molimo ih da malo odlože dolazak dok ne stabilizujemo situaciju, dok ne vidmo kako će se virus dalje ponašati, a to ne zna niko », rekao je on.



Ukazao je da niko ne zna sve o ovom virusu, i da može da odgovorno tvrdi da će se to znati tek iduće godine, ali da znamo dosta da možemo da se borimo protiv njega.



“Ono što treba da saznamo, pomoći će u narednom periodu ako ga bude, jer ne pojave se ponovo svi virusi. Mi se spremamo od početka, idemo više koraka napred. Sve što je država pomogla i preduzela je da kupimo vreme da možemo da se izborimo sa problemom, da nemamo 1.000 obolelih u jednom danu, što bi bio problem za nas », kazao je on.