Ivana KOVAČIĆ | 15. mart 2020. 13:00 | Komentara: 0

Iako su se do sada u jednom veku dešavale dve do tri zaraze na svetskom nivou, za samo dvadeset godina 21. stoleća čovečanstvo već drugi put na velikom ispitu

ČOVEČANSTVO je ponovo na ispitu!

Svetska zdravstvena organizacija pre nekoliko dana proglasila je pandemiju zbog virusa korona, kovid-19. Pre toga, poslednja globalna pretnja po zdravlje stanovništva zabeležena je 2009. godine, kada je harao svinjski grip.

Epidemiolozi kažu da je planetarno širenje virusa "uobičajena pojava" i umiruju stanovništvo "da nema mesta panici". Ipak, pandemije koje su do sada pogađale planetu odnele su ukupno od 300 miliona do pola milijarde ljudi. Daleko više nego svi ratovi zajedno.

Najveći broj pandemija u novoj eri, kako tvrde stručnjaci, uzrokovali su virusi gripa. Za pet vekova, od 1510. godine, kada je zvanično registrovana prva pandemija gripa, do danas bilo ih je prema nekim izvorima 17, a prema drugima čak 32.

Prethodni, dvadeseti vek, obeležile su tri pandemije gripa. Prva je bila globalna zaraza izazvana španskom groznicom, druga azijskim gripom, a treća hongkonškom influencom.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović, koji je ceo radni staž proveo u Institutu "Torlak", kaže da je za svakih 100 godina karakteristično da se jave dve do tri pandemije, a do sada je najfatalnija bila španska groznica koja je 1918. godine usmrtila skoro 50 miliona ljudi:

- Virus gripa koji je doveo do španske groznice je prvi za koji je dokazano da je sa svinje prešao na čoveka. On se u tom smislu može smatrati prvim sojem svinjskog gripa i kao takav je desetkovao planetu.

Neke procene upućuju, a to je nedavno saopštila nemačka kancelarka Angela Merkel, da će virusom korona u njenoj zemlji biti inficirano do 70 odsto stanovništva. Međutim, dr Radmilo Petrović kaže da ni u tom slučaju bojazni nema, jer i ti scenariji su dobro poznati:

- Ja sam lično svedok pandemije azijskog gripa 1957. godine i kasnije, 1968. i 1969. hongkonškog. I jedan i drugi soj virusa su izazivali teške upale pluća, smrtnost je bila visoka, a zaraza se širila munjevito. I tada je bilo inficirano od 50 do 70 odsto stanovništva. Danas je samo informisanje o pandemiji drugačije, jer su elektronski mediji dostupni, pa svako na svom telefonu dobija razne informacije. Međutim, suština je ista. Nije reč ni o čemu novom.

Dok reč epidemija označava širenje zaraze na jednom području ili regionu, pandemijom se smatra infekcija koja se proširila na više kontinenata. Sama reč pandemija nastala je od grčkih reči "pan" (sve) i "demos" (narod).

Osim virusa gripa planetu su pustošile i kuga i kolera.

A šta možemo da očekujemo? Dr Petrović kaže:

- Nemoguće je predvideti gde će se, kojim tokom i kada razviti zaraza. To zavisi od niza bioloških procesa. Mikroorganizmi nisu ljudi da možemo videti kuda se kreću i sa kim se susreću da bismo mogli da sagledamo koje će razmere pandemija dosegnuti. Nažalost, takvu jednačinu epidemiologija nema.

KOLIKO SMO ZAISTA DALEKO OD CEPIVA PROTIV KOVIDA-19? VEĆ U APRILU U KINI PROBNA VAKCINA PROTIV KORONE

BROJNI centri u svetu i čak osam instituta u Kini trenutno pokušavaju da naprave vakcinu protiv virusa kovid-19. Kineske vlasti su saopštile da će sledećeg meseca biti spremna probna vakcina protiv virusa korona za urgentne situacije i klinička ispitivanja. Ipak, stručnjaci procenjuju da će do njene primene morati da prođe još najmanje godinu dana.

Proces odobravanja cepiva mnogo je zahtevniji u odnosu na većinu drugih lekova. Čak i ako uzorci prođu kliničke testove bez ikakvih problema, neophodno je vreme za njenu proizvodnju.

Prema rečima imunologa dr Žikice Jovičića, iz Kliničkog centra Srbije, da bi se vakcina pustila u promet neophodno je da se ispune mnogobrojni kriterijumi:

- Vakcina mora da bude sigurna, jer ne sme da izaziva bolest ili smrt. Osim toga, neophodno je da štiti od uzročnika zaraze i da omogući zaštitu na duži vremenski period.

Naš sagovornik napominje da vakcine nisu idealne, ali kada se uporede rizici i koristi, jasno je da je vakcinacija jedno od najvećih medicinskih dostignuća.

- Efikasnost vakcine protiv dečje paralize danas je stopostotna - kaže dr Jovičić. - Protiv velikih boginja takođe, tetanusa 98 odsto, ovčjih boginja 89 procenata. Dakle, vakcine nas štite od mnogih opasnih zaraza, kao i njihovog širenja.

S obziroma na to da je veliki broj pandemija potekao upravo iz Kine, ne čudi ni činjenica da je ovaj narod proizveo prve vakcine na svetu.

- Smatra se da su Kinezi prvi uočili da se utrljavanjem krasti bolesnika koji su imali velike boginje na ruku zdravih i uduvavanjem praha krasta u nos stiče imunitet na ovo oboljenje - kaže dr Žikica Jovičić. - Izvori upućuju da su oni ovaj metod praktikovali pre 1.000 godina. Ovom procedurom pacijenti su razvijali blagi, ali zaštitni oblik ove bolesti i tako sticali imunitet.





CRNA SMRT

KUGA ili popularno "crna smrt" ubedljivo je odnela najveći broj života. Ova bakterijska infekcija se selila sa kontinenta na kontinent preko buva koje su živele na pacovima. Nekadašnji lučki centri i trgovački brodovi bili su savršeno prebivalište za glodare i buve, pa su ova mesta bila epicentri zaraze. Najsmrtonosnija je bila pandemija kuge od 1346. do 1353. godine. Ona je opustošila Evropu, Afriku i Aziju, a procenjuje se da je broj umrlih između 75 i 200 miliona ljudi.

Pre toga, najsmrtonosnija bila je pandemija kuge u vreme vizantijskog cara Justinijana od 541 do 542. godine. Ona je najviše zahvatila Vizantijsko carstvo i mediteranske lučke gradove, usmrtivši do 25 miliona ljudi ili četvrtinu stanovništva istočnog Sredozemlja. Justinijanova kuga prepolovila je i stanovništvo tadašnjeg Carigrada.





KOLERA

KOLERA je, kao i kuga, bakterijska infekcija. U svetu je zabeleženo čak sedam pandemija ove zaraze koja se širila preko zagađene vode. Najveći broj ovih pandemija potekao je iz Indije, širile su se iz delte reke Gang i prešle u Aziju, Evropu, Severnu Ameriku i Afriku, odnoseći živote preko milion ljudi. Bakterija koja je uzrokovala koleru prenosila se, osim preko zagađene vode, i preko prljavih ruku i kontaminirane hrane. Oboleli je imao ozbiljne stomačne probleme, koji su dovodili do dehidratacije i zastoja srca. Ove pandemije nestale su dvadesetih godina prošlog veka zahvaljujući proizvodnji antibiotika koji je uništavao uzročnika zaraze.





AZIJSKI GRIP I HONGKONŠKA INFLUENCA

EPICENTAR azijskog gripa bio je Singapur. Pandemija je trajala od 1957. do 1958. godine, i procenjuje se da je odnela od jednan milion do četiri miliona života. Iako je azijski grip izumro, smatra se da je bio izazvan sojevima virusa koji su danas poznati kao ptičji grip. Hongkonška influenca proširila se na ostatak sveta iz Kine. Procenjuje se da je i ona odnela oko četiri miliona ljudi. Pandemija je trajala od 1968. do 1969. godine. U nekadašnju Jugoslaviju ovaj virus je stigao godinu dana kasnije i nije izazvao veliku smrtnost. Prema rečima epidemiologa soj virusa je već bio dobro prepoznat i u "Torlaku" su tada uspeli da proizvedu vakcinu protiv njega.





ŠPANSKA GROZNICA

IZRAZ "španska groznica" odnosi se na virus gripa tipa A, koji je nakon Prvog svetskog rata pobio oko 50 miliona ljudi, pet puta više nego što je to učinio sam rat! Naziv "španska groznica" nastao je jer je pandemija počela da se širi iz Španije. Naučnici su vremenom ustanovili da je ova vrsta virusa gripa prešla sa svinje na čoveka. Naime, utvrđeno je da se svinja prvobitno zarazila preko zemlje u kojoj se nalazio crv - uzročnik zaraze. Zbog toga se "španska groznica" smatra najstarijim sojem čuvenog svinjskog gripa.

Podataka o broju obolelih i umrlih u našoj zemlji tokom španske groznice ima malo, čemu su uzrok složene ratne okolnosti i stvaranje nove države upravo u vremenu kada je bolest bila prisutna. Međutim, gotovo sigurno je bolest uzela veliki danak, kao i u drugim evropskim državama. Bolest se javila kod srpskih vojnika u aprilu 1918. na Krfu, a u julu na Solunskom frontu.





BEZ INFORMACIJA NEMA NI PANIKE

EPIDEMIOLOG Radmilo Petrović kaže da u vreme azijskog i hongkonškog gripa situacija nije bila ni približno kao danas, a retke informacije su mogle da se čuju samo preko radija:

- U vreme azijskog gripa 1957. godine bio sam student medicine, a o brzini širenja zaraze i smrtnosti nismo znali gotovo ništa. Informacije su se uglavnom dobijale preko radija i to vrlo šture. Narod je malo znao, tako da nije paničio. Kasnije, 1968. godine, u vreme širenja hongkonškog gripa pojavila se televizija, ali malo ko je imao TV u kući. Sećam se da su se ljudi okupljali u Knez Mihailovoj ulici da bi gledali TV u izlogu. Daleko od toga da su razmišljali da prave zalihe ili da je dolazilo da pražnjenja rafova u prodavnicama.





KRAVA

OTAC moderne vakcinacije je dr Edvard Džener, engleski lekar. On je 1796. godine primenom materijala od krava koje su imale kravlje velike boginje uspevao da zaštiti pacijente da se ne razbole od velikih boginja. Odatle potiče i naziv vakcinacija, jer reč vacca na latinskom znači krava.