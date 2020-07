Astrolog Suzana Ban 064/13.66.885 www.astrosvastara.com | 05. jul 2020. 07:00 | Komentara: 0

Iz inostranstva se mogu pojaviti važni ljudi od kojih dobijate priliku za napredovanje u karijeri. Možda će vam se učiniti da je to prekrupan zalogaj za vas, ali neka vas taj osećaj ne omete. Pred vama je prilika da nadogradite već postojeće veštine kojim ćete u budućnosti značajno promeniti polaznu stepenicu s koje nastupate u poslovnim pregovarima.Imate osećaj da nešto u vašoj vezi nije u redu. Međutim, koliko god da ste sigurni u svoje pretpostavke, nemate načina da to i dokažete. Sumnja i briga navlače tamni oblak na polje vaše ljubavi pa utehu možda potražite u tajnom, platonskom, ljubavnom zanosu s osobom s kojom je veza neostvariva.Budite umereni s hranom.Vaša kreativnost dobija podsticaj. Možete se više zainteresovati za umetničke aktivnosti i ideje odmah praktično realizovati. Pored toga, ovo je period kada možete očekivati poboljšanje finansija. Ipak, pored povećanja prihoda, rastu vam i potrebe, pa su izvesni značajni troškovi. Nema razloga za brigu, novac koji ovih dana potrošite, brzo ćete nadoknaditi.Imate potrebu da se sjedinite s voljenom osobom. Slobodnima predstoji prilika za interesantno poznanstvo, a zauzetima uspostavljanje dubljeg i dinamičnijeg odnosa u partnerstvu. Dobro raspoloženje može biti nakratko poljuljano neprijatnošću koje dolazi od prijatelja.Nesanica uzrokovana nervozom.Imate želju da sve odjednom završite i krupnim koracima nastavite dalje. Čuvajte se preterivanja, naročito u obimu posla koji preuzimate na sebe. Finansije vas brinu, ali ne više nego što je to za vas, u ovom periodu, uobičajeno. Očekujte poziv od osobe iz prošlosti, ona vam prenosi informacije koje će vam biti značajne u budućnosti.U potpunosti ste usmereni na profesionalne aktivnosti, pa se to odražava na emotivni status. Okružuju vas ljudi koji su uključeni u zakulisne radnje, a među njima i osoba suprotnog pola koja vas potajno privlači. Izvesni su tajni razgovori, dopisivanja, pa čak i kratkotrajna platonska avantura.Malaksalost.U periodu ste u kome je neophodno da budete izuzetno pažljivi kako biste izbegli svaku vrstu agresije u radnom okruženju. Osim toga, čuvajte se povreda, naročito ukoliko je tako nešto moguće na vašem radnom mestu. Intenziviranje svih odnosa mogu biti prezahtevni za vašu psihu, pa to može rezultirati nekontrolisanim izlivom besa kojem ste ovih dana skloni.Izloženi ste napadima sa svih strana, pa vam ni ovo životno polje nije pošteđeno. Izvesna je diskusija s voljenom osobom, a ako ne budete dovoljno strpljivi, dinamičan razgovor preti da preraste u žučnu svađu iz koje je raskid jedino rešenje. Povucite se na vreme.Pripazite na ishranu.Radna zaduženja se povećavaju, dobijate sve više posla a s tim i odgovornosti. Dobar je trenutak da reorganizujete svoj rad, bilo da se radi o ličnom presabiranju ili preraspodeli obaveza kojom bi deo svog tereta prebacili na saradnike. Bilo kako bilo, ovo je period odličan za krupne poteze kojima ćete sebi obezbediti bolju sutrašnjicu.Skloni ste da se povlačite i duže vremenske periode provodite u samoći. Ako imate partnera, srećom, on će imati razumevanje za vaše ćutanje, a ako nemate, moguće je uspostavljanje kontakta s osobom koja je na neki način neobična i opterećuje vas svojim čudnim životnim problemima.Pazite pluća.Samopouzdanje je na vrhuncu, pa je pravi trenutak da izrazite svoje ideje. U komunikaciji ste brzi i vispreni. Finansijska pitanja vas opterećuju, ali i u toj sferi pravi je momenat da se presaberete i napravite novu finansijsku konstrukciju kojom ćete uspostaviti dugoročnu stabilnost. Pozitivne vesti stižu od zvaničnih lica, ali vama kao da nešto još nedostaje.Preuveličavate neke probleme, vreme provodite u pokušajima da razgovorom razrešite nedoumice. Kako god se postavite, razgovor ne teče u oba smera, kao da pričate sami sa sobom. To vas frustrira, pa je, ukoliko se ne zaustavite na vreme, moguća ozbiljna svađa koju ćete kasnije teško prevazići.Bolovi u leđima.Muče vas profesionalne brige. Potrebno je da uspostavite ravnotežu između zahteva pretpostavljenih i privatnih potreba. Svakako, ovo je dobar period za uspostavljanje novih odnosa i poboljšanja odnosa s javnošću, bilo da se radi o radnom okruženju ili ljudima kojima je zadatak da vas ocenjuju. Budite pažljivi u komunikaciji, mogući su nesporazumi.Povoljni aspekti koji opisuju vaš ljubavni život ovih dana nagoveštavaju veliku aktivnost i dinamiku u odnosu s partnerom. Nekima će ovaj period doneti ponudu trajnog dogovora, ozbiljnosti veze, pa čak i braka. Osim toga, moguće je zajedničko putovanje.Alergije.Tokom ovog perioda puni ste energije i vitalnosti. Imate jak autoritet i samopouzdanje, pa s lakoćom utičete na okolinu. Možete dobiti priznanje, u znak male pažnje za vaš pređašnji uložen trud. Važna osoba može pokušati da utiče na vas ali postajete svesni loše namere. Neko iz užeg okruženja želi da vam se poveri, to vas primorava da se povučete.Vreme je za ulepšavanje, mada, iz vas i bez toga sija energija romantike, kao da ste izašli iz neke bajke. Neki od vas su u ovom periodu, zaista, zaljubljeni, a oni koji su slobodni prepušteni su mašti i iščekivanju radosnog susreta. Budite prizemljeni da biste izbegli razočaranje.Bronhitis.Sjajan period za finansije ali i za svaku vrstu protežiranja koja stiže od moćnih ljudi. Nekima će ovaj period doneti unapređenje ili novi angažman kojim će biti ponosni. Ipak, bez obzira na povoljne tranzite, preterano razmišljanje povećava nevericu a to može doprineti da u presudnom trenutku napravite pogrešan izbor i time sve propustite. Poslušajte intuiciju.U izgledu je sukob ili spor oko zajedničkih finansija. Voljena osoba može burno odreagovati na ono što smatra da je nepotrebno troškarenje novca. Istovremeno, vaš društveni život je u uzlaznoj putanji, okruženi ste kreativnim ljudima koji vas inspirišu.Glavobolja.Stižu vam priznanje i podrška od nadređenih osoba. Ukoliko ovih dana krenete na put, provod i dobro raspoloženje je izvesno, naročito ako ste okruženi ljudima s kojima ste poslovno povezani. Intenzivirate komunikaciju s osobama koje se nalaze u inostranstvu, a koje vam mogu poslovno koristiti. Duhovno ste uzdignuti, pa u život privlačite istomišljenike.Emotivna i porodična pitanja vas suvišno opterećuju. Osetljivi ste na promenljivu atmosferu u bliskom okruženju, pa to može proizvesti prolaznu napetost. Do kraja nedelje emocionalna tenzija slabi, harmonija se uspostavlja, pa možete da odahnete i svu pažnju usmerite na posao i karijeru.Čuvajte pluća.Ovo je dobar period za poboljšanje odnosa sa saradnicima. U život vam ulaze interesantni i uticajni ljudi, ali, morate paziti da ih svojom impulsivnošću ne odbijete od sebe. Radni ambijent se poboljšava, ali, istovremeno neke zakulisne radnje dostižu vrhunac. Da biste izbegli komplikacije, pazite kome se poveravate.Usmereni ste na svoje potrebe. Prija vam intima s voljenom osobom jer želite da sačuvate samo za sebe svaki trenutak proveden s njom. Ipak, istovremeno vas vuče izazov da izvan privatnog ambijenta ne propustite ni jedan društveni događaj na koji ste pozvani.Čuvajte se povreda.Uključeni ste u angažmane sa saradnicima. Ovo, verovatno, podrazumeva značajnije finansijske transakcije. Zaleđinu vam obezbeđuju nadređena lica, ali to vama nije dovoljna garancija. Osećate se kao da ste na važnoj prekretnici, pa se plašite svakog poteza. Previše ste napeti, od preterane brige blokirate i ono što vam je dato da s lakoćom završite.Odnos s voljenom osobom ulazi u fazu u kojoj nema nesuglasica oko kojih ste se ranije saplitali. Puni ste pozitivnih vibracija, pa s lakoćom prelazite preko mana koje ste ranije teško prevazilazili. Mala renesansa donosi značajno punjenje ljubavnih baterija koje će vam trebati u narednom periodu.Bolovi u nogama.