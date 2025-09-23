KOMENTAR: Razum

SRPSKA vojska, nastala iz ustaničkih četa, iz naroda koji se latio oružja da bi izborio svoju slobodu...

Foto: D. Milovanović

Vojska, čiju su čast, zavetom na vernost otadžbini, svojoj Srbiji, napisali preci. Vojska, kao svedočanstvo i zalog za budućnost.

Samo ovih nekoliko redova bili bi svakome od nas sasvim dovoljni da razume(mo) duboku povezanost našeg naroda i naše vojske. Razumnom, reklo bi se dosta - da razume šta predstavlja ta sudbinska veza. Jer, šta je narod, ako ne i vojska, šta je narod bez svoje armije, bez crkve, jezika... Niko i ništa u nekakvom kolonijalnom poretku samozvanih moćnika i njihovih glasnogovornika.

Razumnom bi bilo dosta da razume - političke borbe i nadgornjavanja, kao najgori vid prepucavanja i nadmudrivanja, ne idu ruku pod ruku uz vojsku, ne idu uz vojsku nikako. Ali, to, biće da ne razumeju oni kojima vojna parada, održana minulog vikenda u Beogradu, služi kao paravan za jeftine političke poene dok Vojsku Srbije predstavljaju kao "stub režima" i "vladarsku", a ne narodnu. U društvu, opterećenom pitanjem ko je naš, a ko njihov, društvu kome isti ti objašnjavaju da mu ne treba nacionalna (samo)svest, sada hoće da obrišu i razum. A razum nam je danas preko potreban, pre svega da razume(mo) šta znači nositi uniformu srpske vojske.

"Ponos i čast", rekao bi razuman.

Reći će to svako ko je video barem delić te iste parade, svako ko je video pogled pripadnika svih rodova Vojske Srbije dok su strojevim i marševskim korakom, u savršenoj formaciji, "paradirali" srpskom prestonicom, njih oko 10.000 i mladih i starijih - iz 72. brigade, pa 63. padobranske, jedinica Kopnene vojske, Vojne akademije, zatim naše Garde, vojnih veterana...

O snazi Vojske, dok predstavlja pečat zemlje koja hoće mir i očuvanje svog dostojanstva, o moćnim raketnim i radarskim sistemima ili najsavremenijim bespilotnim letelicama, neka pišu razumni.

Ove druge valjalo bi podsetiti na rodoljubivu liriku Dučića, Rakića, Crnjanskog, Kostića, Disa ili Bojićeve antologijske stihove: "Stojte galije carske! Sputajte krme moćne! Gazite tihim hodom!"