KOMENTAR: Razum
SRPSKA vojska, nastala iz ustaničkih četa, iz naroda koji se latio oružja da bi izborio svoju slobodu...
Vojska, čiju su čast, zavetom na vernost otadžbini, svojoj Srbiji, napisali preci. Vojska, kao svedočanstvo i zalog za budućnost.
Samo ovih nekoliko redova bili bi svakome od nas sasvim dovoljni da razume(mo) duboku povezanost našeg naroda i naše vojske. Razumnom, reklo bi se dosta - da razume šta predstavlja ta sudbinska veza. Jer, šta je narod, ako ne i vojska, šta je narod bez svoje armije, bez crkve, jezika... Niko i ništa u nekakvom kolonijalnom poretku samozvanih moćnika i njihovih glasnogovornika.
Razumnom bi bilo dosta da razume - političke borbe i nadgornjavanja, kao najgori vid prepucavanja i nadmudrivanja, ne idu ruku pod ruku uz vojsku, ne idu uz vojsku nikako. Ali, to, biće da ne razumeju oni kojima vojna parada, održana minulog vikenda u Beogradu, služi kao paravan za jeftine političke poene dok Vojsku Srbije predstavljaju kao "stub režima" i "vladarsku", a ne narodnu. U društvu, opterećenom pitanjem ko je naš, a ko njihov, društvu kome isti ti objašnjavaju da mu ne treba nacionalna (samo)svest, sada hoće da obrišu i razum. A razum nam je danas preko potreban, pre svega da razume(mo) šta znači nositi uniformu srpske vojske.
"Ponos i čast", rekao bi razuman.
Reći će to svako ko je video barem delić te iste parade, svako ko je video pogled pripadnika svih rodova Vojske Srbije dok su strojevim i marševskim korakom, u savršenoj formaciji, "paradirali" srpskom prestonicom, njih oko 10.000 i mladih i starijih - iz 72. brigade, pa 63. padobranske, jedinica Kopnene vojske, Vojne akademije, zatim naše Garde, vojnih veterana...
O snazi Vojske, dok predstavlja pečat zemlje koja hoće mir i očuvanje svog dostojanstva, o moćnim raketnim i radarskim sistemima ili najsavremenijim bespilotnim letelicama, neka pišu razumni.
Ove druge valjalo bi podsetiti na rodoljubivu liriku Dučića, Rakića, Crnjanskog, Kostića, Disa ili Bojićeve antologijske stihove: "Stojte galije carske! Sputajte krme moćne! Gazite tihim hodom!"
