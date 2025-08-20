SREBRENICA: Sramotno je prema stvarnim žrtvama zločina organizovati turističke ture u Potočare sa vodičima upitnih kvalifikacija

NESPORNO je da se zločin u Srebrenici dogodio. Sve ostalo je sporno. Počev od broja žrtava, jer je među njima, prema Bazi podataka za zaštitu identiteta (CIPS), upisano 87 još živih, poput nekadašnjeg vozača Jusufa Smajlovića.

Foto: Novosti arhiva

Zna se i da su u Potočarima sahranjeni i borci stradali u sukobima pre 11. jula 1995, kao što je otac direktora Memorijalnog centra Emira Suljagića - Suljo. On je poginuo 24. decembra 1992. u Voljevici kod Bratunca, a od jula 2005. počiva u Potočarima. Sporna je i Rezolucija o Srebrenici, uz pomoć proceduralnih marifetluka, usvojena u Skupštini UN, a koju, uprkos ogromnim pritiscima, većina država nije podržala na Ist Riveru.

U takvim okolnostima, u najmanju ruku, nemoralno je prema stvarnim žrtvama organizovati turističke ture sa namerom da se, kako organizatori kažu, "sazna više o genocidu u Srebrenici". Sve uz sendviče sa tradicionalnim bosanskim kobasicama (šta god to bilo) i vegetarijanskim i vegan sendvičima na zahtev turiste. Sramota je to i za sajt Get Your Guide, koji širom sveta okuplja lokalne vodiče za tzv. tematske ture, a registrovan gde drugo nego u Berlinu, kao i za vodiče upitne stručnosti što šićare na bolu.

No, oni su se samo pridružili "rasprodaji bola" započetog kontroverznim aktivnostima "Majki Srebrenice", majki žrtava koje od svog organizovanja slede dirigente zaogrnute bojama američke, britanske i nemačke zastave, pod čijom su palicom žrtve suštinski i nastale. I u slučaju ovih "tura" potpuno je jasan cilj i majstora režije i njihovih marioneta. Zato i Srbija i Srbi, iako ga raspoznaju, imaju mnogo razloga za brigu budući da će svaki posetilac koji sa ovakvim "vodičima" obiđe Srebrenicu i Potočare biti "izvor" koji poluistine i laži lako širi dalje.

Organizovani obilasci mesta na kojima se nesporno dogodio genocid, poput Aušvica, Mauthauzena, Jerevana, Jasenovca, odavno postoje. I iz pijeteta prema žrtvama tačno se zna kako i koliko kvalifikovani vodiči ih vode. "Način je u svemu najbolji deo", rekao je Šekspir, a u slučaju "tura" posvećenih tzv. genocidu u Srebrenici toga i te kako manjka.