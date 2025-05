LIČNI STAV: Nemoralna EU i Vučić u Moskvi

TRIDESET godina Srbija i srpski narod izloženi su duplim zapadnim političkim i moralnim delovanjima. U proteklom razdoblju Zapad je koristio predrasude, ideološke slike, mitske obrasce uz oslonac na sopstvene geopolitičke i ekonomske interese. Može se ići u dalju prošlost, do 1915, ali da zastanemo na ovim godinama. Razume se, tu antisrpsku "paukovu mrežu" ne pletu svi akteri zapadne politike i javnog mišljenja. Kritička reč o zapadnoj antisrpskoj politici odnosi se na one koji drže te konce pa ih predaju u ruke naslednicima.

Na drugom mestu analizirao sam devet krupnih događaja od devedesetih do naših dana, u kojima je zapadna politika vodila razobručenu borbu protiv srpskih nacionalnih interesa, slobode i prava. U ovim danima možemo dodati i deseti. Stižu vesti da neki faktori iz palate EU nastoje da spreče odlazak Aleksandra Vučića u Moskvu 9. maja, gde bi se pridružio obeležavanju godišnjice pobede nad fašizmom. Upozoravaju, prete i čovek se pita na čemu oni zasnivaju ovako brutalno mešanje u politiku države koja em njima ne šteti, em nije njihov član; uz to Moskva poštuje njen teritorijalni integritet i poštuje Rezoluciju UN 1244. Odgovor je: na tradicionalnoj volji osvajanja i deficitu političkog morala, a ne na ideji pravde i istine.

Na prvom mestu, pokazuju nepristojnost prema srpskom sećanju na žrtve koje su date u borbi protiv najvećeg političkog zla u 20. veku - nacizma i fašizma. U odnosu na neke države u EU čije su ondašnje vlade paktirale sa nacističkim režimom, Srbi su ustali u odbranu slobode i platili veliku demografsku cenu. Činjenicama uprkos, u delovima EU ima onih koji ometaju srpsko odavanje počasti palim borcima u borbi protiv fašizma i nacizma.

Ovakav odnos dela EU prema Srbiji lišen je moralnih političkih vrednosti. Posle toliko patnji koje su naneli narodu, materijalne štete, ubijenih građana, a povrh svega NATO otimanja Kosova i Metohije, oni bi da spreče odlazak šefa države u Moskvu. Zaboravili su rušenje međunarodnog prava i "humanitarno bombardovanje" SRJ 1999. godine.

Da bi izbegli tribalistički pristup Srbiji, politički akteri EU treba da se podsete dela velikog evropskog mislioca iz 18 veka. Kant nam je ostavio u nasleđe filozofiju morala, po kojoj se moralan čovek rukovodi načelom obaveznosti i dužnosti u činjenju dobra, a ne vlastitom korišću ili osećanjem milosrđa. Njegov moralni imperativ ima neprolaznu vrednost. Da bi čovek delovao moralno on mora da bude slobodan. Na drugi način to važi i za državni moral. Poznato je da se moralna strana države temelji na obaveznosti i dužnosti da čini opšte dobro. Država primenjuje moralne sudove na činjenice realnosti sa stanovišta celine društva. Sa kog stanovišta savez država EU primenjuje svoje sudove; mora biti sa ovog: moj neprijatelj je i tvoj neprijatelj! Kakva je to EU kada traži da jedna nečlanica (Srbija) primenjuje mere koje donose njene članice? To je negacija kolektivne slobode, a bez slobode nema državnog i nacionalnog morala.

To je granica za makijavelističku negaciju morala u politici. I države se bore za prevlast ali nezavisno od volje vladajuće elite moraju da računaju na uplitanje moralnih vrednosti u svoje delovanje; svaka državna vlast utiče na oblikovanje karaktera građana. Ako imamo u vidu da oni koji odlučuju o opštim interesima u državi ili savezu država (EU) mogu da budu moralni ali isto tako i oslobođeni moralnih obzira, onda to znači da je potrebna kontinuirana kritička reč odgovornog Evropljanina. Slobodan građanin se ne vaspitava moralno pod vladavinom koja hvali pretnje, ucene, pedrasude, zablude. Moralno ponašanje građana ne možemo očekivati ni tamo gde vlast, domaća ili međunarodna, koristi duple standarde.