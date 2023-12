UPOZORAVALI SMO NA HAOS KOJI PRIPREMAJU Brnabić: Na dan izbora granicu prošlo 20 hiljada ljudi, među kojima su stranci i deca

PREDSEDNICA Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su predstavnici liste Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, sve vreme izborne kampanje upozoravali na haos koji opozicija sprema i da im je rezultat na izborima u drugom planu.

Foto: SNS

Ona je gostujući u Nacionalnom dnevniku televizije Pink pročitala zvanične podatke MUP-a, prema kojima je granicu tokom čitavog dana izbora prešlo 20.000 ljudi, među kojima su stranci i deca, te se pita gde su tih 40.000 glasača iz Republike Srpske o kojima govore Dragan Đilas, Marinika Tepić i Miroslav Aleksić.

- Zahvaljujem se još jednom našem narodu koji je u velikom broju izašao na izbore i ukazao neverovatno poverenje Aleksandru Vučiću i listi Srbija ne sme da stane. Ovo je zaista istorijska pobeda i neverovatan trijumf. Nakon 11 godina vlasti, ovakvih pritisaka, besomučne kampanje mržnje protiv Aleksandra Vučića, udarne kampanje medija u vlasništvu Junajted grupe, ostvariti ovakav rezultat je zaista neverovatno. Ja sam bila samo jedan mali šraf u timu Aleksandra Vučića i beskrajno sam ponosna na to započela je premijerka.

- Mi smo na ovo upozoravali tokom čitave kampanje. Oni nemaju cilj i program, nisu ponudili ideologiju već samo mržnju, i to pretežno prema Aleksandru Vučiću. Uvredama na račun njegove porodice su pokušali da ga izbace iz ravnoteže, jer znaju da on stoji između njih i nastavka njihovog bogaćenja na račun građana Srbije. Oni su ipak znali da to nije realno, pa su tokom cele kampanje plasirali lažne vesti kako bi kreirali atmosferu za haos nakon izbora. Ponavljam, mi smo to pričali i pre izbora i ljudi treba da znaju da to zna i međunarodna zajednica. Znam da znaju. Znaju da nisu planirali nikada ništa drugo, već pravljenje majdana u Beogradu, osvajanje vlasti na ulicama. Međutim, to neće proći. Mi smo rekli – ako narod želi nekog drugog, nikakav problem, mi idemo u opoziciju. A onda je danas Marinika Tepić iznela još jednu u nizu ogromnih laži. Ljudi treba da vide koliko oni ne žive u realnosti. Ona je rekla da je Aleksandar Vučić diktator koji je video da ga narod više neće. Posle ovakvih rezultata? Gde lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, može samostalno da formira Vladu? Da ste toliko besprizorni prema 1.800.000 građana Srbije koji su glasali za tu listu? Oni apriori misle da su bogom dani, ne zanima ih šta kaže narod, žive u svom svetu i pokušavaju da taj svet prikažu građanima kroz medije Dragana Šolaka - izjavila je Brnabić.

Ona je potom pročitala zvanični izveštaj inistarstva unutrašnjih poslova, prema kojem nije fizički moguće da je uvezeno 40.000 glasača iz Republike Srpske, kako to tvrdi opozicija.

- Kao što sam već i govorila – oni su pokazali isključivo da im je laž milija od istine kada treba da se bore za vlast. Pokazali su i taj elitni šovinizam prema ljudima iz Republike Srpske. Videli ste danima to divljanje kako treba zatvoriti granicu, kako im ne treba dozvoliti da dođu u Srbiju, iako oni ustavom imaju zagarantovano pravo glasa. Kada glasa neko iz Londona, oni se time ponose. A ako glasa neko iz Republike Sroske, pa to ne može. Oni su pričali da ubacujemo ljude u birački spisak, da imamo fantomske birače... A Dobrica Veselinović je rekao da to ne postoji i da je razlika u biračkom spisku u Beogradu, u odnosu na prošlu godinu 13.000 glasova. To ne može ništa da promeni. Mogli su da traže uvid u birački spisak. A čak 80% kontrolora bilo je upravo iz opozicije. Bilo je 5.686 posmatrača izbora, rekordan broj, koji je nadmašio broj posmatrača na svim prethodnim izborima“, izjavila je predsednica Vlade. „Oni su pričali o 40.000 uvezenih glasova iz Republike Srpske u Beograd. I vidite, oni su koncentrisani samo na Beograd, jer ih ostatak Srbije ne zanima. Taj broj ljudi znači da je trebalo da dovezemo 1.000 punih autobusa iz Republike Srpske. Da građani znaju, od 00.01 časova 17. decembra do ponoći tog istog dana, granicu je prešlo 20.368 ljudi. To su i stranci, mnogo ljudi koji nemaju naše državljanstvo, a mnogi od njih su maloletni. Da li razumete koliko to što oni pričaju nema veze sa vezom? Tu je primer i Nenada Nešića, koji je glasao u Novom Sadu, slikao se čovek tamo, a oni sve vreme govore da je glasao na izborima u Beogradu - rekla je Brnabić.

Ona je i prokomentarisala izjave Miroslava Aleksića da je za njihovu listu glasalo milion, milion i po ljudi.

- To je ta ozbiljna, pristojna elita. Slaže za sekund blizu 60%. Za nas je glasalo milion ljudi, milion i po ljudi, milion ljudi. Za njih je glasalo 869.000 ljudi. Da li je moguće da nosilac liste ne zna koliko je građana glasalo za njihovu listu? A to inače govore samo pred medijima koje oni zovu – Junajted medija, Dojče vele, HRT, RTL iz Hrvatske... i to je to. Jedan novinar ih je pitao da li imaju neke dokaze za sve što pričaju. Oni kažu da, naravno da imamo. A do sada, ni u RIK ni u GIK, nisu uložili nijedan jedini prigovor. Ali biju ljude, žele da uđu u RIK sa palicama, noževima... Koliko ozbiljno shvataju izbore, pokazuje i to što misle da je RIK nadležan za izbore u Beogradu. Ali kao da je to važno. Oni imaju ozbiljnu medijsku podršku Dragana Šolaka i veliku podršku iz inostranstva. Ali te njihove izjave i vesti ne proverava niko, bitno je samo da se divlja, da Marinika Tepić kaže Aleksandru Vučiću, koji je osvojio ovoliki broj glasova, da je shvatio da ga niko neće. On koji se borio tokom cele kampanje, prešpartao Srbiju uzduž i popreko, taj čovek je izgubio poverenje naroda? Oni misle da smo svi mi ludi, poigravaju se sa inteligencijom građana Srbije - istakla je premijerka.

Ona je na kraju poručila da se od sutra vraća redovnim aktivnostima i najavila svoju posetu Lebanu.

- Hvala bezbednosnim organima koji su reagovali juče i hvala MUP-u koji je otvorio istragu povodom tvrdnji uhapšenih. Ali to su sve dokazi da se sve ovo ranije spremalo. Njima je rezultat na izborima bio potpuno sekundarna stvar. Oni su se pripremali za haos i destabilizaciju, jer su znali da ne mogu da idu protiv rezultata Aleksandra Vučića. Meni je neverovatno da smo mi videli toliku količinu nasilja juče od koalicije koja se zove Srbija protiv nasilja. Da su uhvatili čoveka od preko 70 godina, jednog opasnog zlikovca koji je direktor Zavoda za statistiku. Ta samozvana elita kaže pa šta što si dobio batine, malo su te uhvatili za uvo. Rodoljubu Šabiću je važnija njegova reč nego tuđa glava. Oni se čak i ne stide da to kažu. I onda se čude zašto narod ne glasa za njih? Ja verujem da će se situacija stabilizovati. Mi se koliko sutra vraćamo našim svakodnevnim aktivnostima. Znam da Aleksandar Vučić kreće na teren, ja sam takođe sutra već u Lebanu, obilazim projekte koji su u toku. Nastavljamo da radimo u interesu građana Srbije. Ja se još jednom zahvaljujem Aleksandru Vučiću što je naša lista nosila njegovo ime, mi se time ponosimo. Niko nikada nije imao ovakvo poverenje i poštovanje naših građana, to će istorija pamtiti. Aleksandar Vučić je to zaslužio, imamo još mnogo stvari da završimo i mi nastavljamo da se borimo za Srbiju - zaključila je Brnabić.