VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: Srbija ostaje na putu uspeha - ne sme da stane

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je u četvrtak gost specijalne emisije TV Pink.

Foto: Pink printskrin

Sa predsednikom su razgovarali voditelji Predrag Sarapa, Irena Jovanović, Jovana Jeremić, Ognjen Amidžić i Sanja Marinković.

U studiju su još Ana Brnabić, Siniša Mali, Aleksandar Šapić, Miloš Vučević, Dejan Tomašević, Željko Rebrača, Lidija Vukićević, Nada Obrić, Haris Džinović, mladi stručnjaci, lekari...

- Ja sam gost kao i svi oni i trudiću se da govorim manje od njih - rekao je Vučić.

Foto: Pink printskrin

Kaže da su žene stub Srbije i porodice i da čuvaju našu zemlju.

- One su odgovornije. Ne mogu da kažem da su srećne što imaju nas muškarce. Verujem da su zadovoljne kad imaju sigurnost, stabilnosti i kad znaju da njihova deca imaju budućnost - rekao je on.

Tvrdi da je njegova lista imala pristojnu kampanju i da je izašla sa jasnim programom.

- Izašli smo sa planom, programom i obećanjima. Penzije 650 evra, plate 1.400. Zadovoljan sam, dao sam sve od sebe. Super je bila kampanja - kaže on.

Za Anu Brnabić kaže da je najduži premijer u Srbiji od početka višestranačja.

Samo je Ivica Kojić muškarac u predsednikovom kabinetu, ističe Vučić.

- Osim mene i njega nema nikog više od muškaraca - rekao je predsednik.

Obratio se i Tijani, ženi koja radi u Predsedništvu, i istakao da ona zna čak šest jezika, uključujući i norveški.

- Imali smo u kampanji mnogo posvećenih i vrednih žena, imaćemo ih i u budućnosti. Profesorku su napadali zbog onog spiska, pa kažu da je to zbog interesa. Ajde geniji, kakav interes ima ta žena - zapitao je i on.

Foto: Printskrin TV Pink

Neurolog dr Jelena Drulović kaže da je izuzetno zahvalna državi što može da leči ljude sa multipla sklerozom na najbolji mogući način.,

- Ja sam neurolog, bavim se lečenjem multiple skleroze, i lečimo te pacijente sada na najbolji način, kako se to radi u svetu. To im omogućava da rade, da imaju porodice i decu, i ja sam izuzetno zahvalna državi zbog toga - kaže ona.

Profesorka je zamolila predsednika da obeća da ćemo moći da se radujemo većem broju dece koje će rađati žene sa multiplom sklerozom.

- Ja draga profesorka ne znam mnogo o tome, jedino što sam uvek molio Anu i Danu jeste to da nije problem u parama. A onda imam težak razgovor sa Sinišom Malim. Ko god ga pozove, on kaže da nema para, a kada ga ja pozovem, onda kuka tri dana, pa nađe novac. Četvrti dan nekako rešimo problem i nađemo novac na nekoj drugoj strani. Dakle daću sve od sebe da uradimo sve što možemo po tom pitanju - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Pink

Ističe da treba više pažnje posvetiti običnom čoveku.

Bivša odbojkašica Vesna Čitaković kaže da joj je lakše bilo da igra, nego da gleda sina kako igra jer zna kroz šta sve mora da prođe da bi ostvario svoje ciljeve. Naglasila je da poštuje predsednikovu energiju i volju.

- Čovek (Vučić) se ne krije iza problema. On se ne krije, stoji ispred celog sveta i brani nas! Veliki je fan sporta i mi sportisti smo to prepoznali i podržali. Verujem da nećemo stati, i da će biti još više hala i sportskih centara. Nadam se da ćemo dobiti i još jedan sportski centar - rekla je ona.

Foto: Pink printskrin

Na pitanje soliste Beogradske opere Ljubice Vraneš da li postoji mogućnost da Srbija dobije Nacionalnu operu i balet, Vučić je rekao da će radovi krenuti radovi.

- Za dve godine stiže građevina, to je najveći projekat infrastrukture u kulturu u Evropi. Počinjemo sledeće godine - rekla je Brnabić.

Predsednik je rekao da je urađena obnova Teatra "Bojan Stupica" i obnova JDP.

- Radimo i Ložionicu, i tu će biti još jedna scena u Beogradu što je sjajno - kazala je premijerka.

Foto: Printskrin TV Pink

Daćemo sve od sebe da se i žene i deca u Srbiji osećaju sigurnim, kazao je predsednik Srbije.

Vučić se potom pridružio stolu sa Predragom Sarapom, za kojim sede i Nebojša Pajkić i Žika Nikolić. Prikazan je snimak o Dejanu Pajoviću, koji živi sa nepokretnom majkom i godinama nije imao vodu.

On je dobio sve neophodno, zalaganjem predsednika Vučića. Popravljen mu je krov, uvedena voda, i dobio je odgovarajuće instalacije za struju.

Dejan Pajović se zahvalio predsedniku na novoj kući na tome što ga nije bilo sramota da dođe i da poseti njega i njegovu majku.

Vučić stiče da su 2012. zatekli 70 miliona evra za računu. Kaže da će penzioneri imati samo veće penzije, zato što su svojim strpljenjem podržali državu u teškim vremenima.

- Prosečna penzija do kraja mandata će biti 650 evra. Nismo imali pare ni za penzije. A sada imamo 5 milijardi evra na računu - kazao je on.

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić kaže da on duguje zahvalnost Dejanu i da je on veliki čovek.

- Da vidite kako Dejan brine o svojoj majci... Četiri puta dnevno joj daje insulin. Živeli su u 10 kvadrata. To govori o našoj krivici, da nismo umeli da brinemo o običnom čoveku - kazao je Vučić.

Voditeljka Suzana Mančić se, u ime penzionera, zahvalila Vučiću, i rekla da nikada nije verovala da će se desiti sve što je obećano, počevši od Beograda na vodi do brzih vozova.

Foto: Printskrin TV Pink

Predsednik je pojasnio da poljoprivredna penzija nije prava penzija, već pomoć države, i da je to jedna druga kategorija.

- Nadam se da će penzioneri u periodu pred nama, i oni iz samostalnih delatnosti, imati veće penzije. Vodićemo računa o tome uvek - kaže on.

Suzana Mančić je potom zapevala pesmu "Dobra vam noć, predsedniče", a potom su se uključili svi u studiju, što je Vučić propratio sa osmehom.

Foto: Printskrin TV Pink

Žika Šarenica kaže da nije sanjao da će ka Čačku i Kraljevu putovati auto-putem, a sada je to stvarnost.

Žika Nikolić je rekao da predsednik Vučić mora da dođe kod njega, u Jasikovicu kod Trstenika, i rekao da će to sada biti lakše.

- Imamo sada auto-put. A moram da kažem da je Vučić srušio moju teoriju. Ja sam uvek govorio da je Srbija velika zemlja jer se dugo putuje. A sada svuda ima puteva, i svuda se stiže brzo. To je sada stvarnost - rekao je Nikolić.

Foto: Printskrin TV Pink

Predsednik kaže da će za godinu dana biti završen put Čačak-Kraljevo.

Predsednik kaže da je važno da bude petlja kod Stopanje.

Foto: Pink printskrin

Nebojša Pajkić je najavio da će snimiti film o Blagoju Jovoviću (junački srpski četnik koji je ubio ustaškog poglavnika Antu Pavelića), a Vučić je rekao da to mora da bude vrhunski film. Pajkić je rekao da je zahvalan što sada država pomaže snimanje filmova sa nacionalnom tematikom.

- Sve te teme koje za titoizma i posttitoizma nisu tretirane, sada dolaze na red, dobija se novac i radiće se filmovi. Naša prelepa istorija biće iskazana kroz kinematografiju - kazao je Pajkić.

Dr Nada Macura pitala je Vučića šta je najjača impresija ove kampanje.

- Ja znam da vi sve pratite, i da vidite bolje nego ja. Ali ono što je meni bilo važno, danas je i Šapić imao najbolje izgovoren program za Beograd. Potpuno fokusiran, i bilo mi je drago da to čujem. Meni je lično impresija to što su ljudi bili sve zadovoljniji kako je proticala kampanja. Mi nismo ulazili u blato, već samo pričali šta ćemo da uradimo. Vidim da su ljudi srećni i zadovoljni, da skaču sa stolice i da su spremni da se bore - kazao je on.

Predsednik je pojasnio da je mnogo teško dobro predstaviti program, kako je to uradio Aleksandar Šapić.

- Apsolutno je fokusiran na planove i rezultate. Bio sam veoma srećan što sam tome prisustvovao - kazao je on.

Foto: Pink printskrin

Šapić je rekao da je svako uneo deo sebe u kampanju, i da je predstavio sve dobre stvari koje su urađene u prestonici.

- Hteo sam da otvorim neke dobre nove stvari, koje će danas sutra neko drugi da nastavi. Briga o ljudima je sastavni deo jedne dobre gradske uprave. Bez toga nema ni grada, i dosta smo posvetili pažnje tome. Socijalnim merama i drugim stvarima. Te mere će tek dati rezultate - kaže Šapić.

Kandidat za gradonačelnika kaže da je poseban fokus stavljen na bezbednost.

- Postavili smo punktove za komunalnu miliciju. Moram da kažem da je Beograd jedan od najbezbednijih gradova u Evropi. To je grad sa najviše rešenih krivičnih dela, najuspešniji smo u Evropi. Mi želimo da predupredimo svaku situaciju koja bi ugrozila bezbednost, a naročito bezbednost oko škola i vrtića - kaže on.

Šapić ističe da bez jake države nema ni jakog Beograda, i da je sve povezano, posebno što se tiče finansija.

Foto: Pink printskrin

Ministar Siniša Mali kaže da zato svi rade zajedno, i funkcionišu kao jedno.

- Već 11 godina sprovodimo veoma odgovornu ekonomsku politiku. Ne stajemo sa kapitalnim investicijama, a rastu plate, penzije i životni standard. Cela Srbija se gradi, i putevi i pruge, vrtići, škole i bolnice - kazao je Mali.

Mali dodaje da postoji mnogo toga što može da se uradi, i kaže da će do kraja mandata prosečna plata biti 1400 evra, penzija 650 evra, a isto će iznositi i minimalac.

- Da podsetim, da je pre 15 godina minimalac bio 15 hiljada. Za penzije nismo imali novca. Danas nam je u Srbiji rekordan broj zaposlenih, i to u krizi. Jedna Nemačka ima negativan rast, a mi pozitivan. Mi imamo istorijski broj formalno zaposlenih. Ogroman uspeh, i to je pokazalo opravdanost svega što smo uradili - dodaje ministar finansija.

Foto: Printskrin TV Pink

Premijerka Ana Brnabić je rekla da su planovi veliki, i kaže da joj je omiljeni spot iz ove kampanje snimak razgovora predsednika i poljoprivrednika u kafani.

- Kada mu jedan kaže "Nemoj brale mnogo da se uobraziš!" To Siniša i ja u šali kažemo predsedniku, i to je ključ ove kampanje - kazala je premijerka.

Foto: Printskrin TV Pink

On je kroz smeh rekao da su mu to poručili kada je on rekao da mu je dosta njih, na šta je Brnabićka opet rekla: "Nemoj, brale".

Premijerka je istakla važnost razvoja IKT sektora i savremenih tehnologija, kao i BIO4 kampusa.

- Mi sada idemo sedam koraka dalje - kazala je ona, a Vučić dodaje:

- To je nešto što mi obični ljudi ne znamo, ali važno je da se radi. Ko zna koliko se podataka čuva u tom data centru u Kragujevcu - kaže on.

Ana Brnabić je podsetila i da je jednom prilikom govorila o uvođenju broudbend interneta u Srbiji, a da ju je Vučić u šali pitao: "Koji ti je to bend".

Foto: Printskrin TV Pink

Predsednik kaže da imamo dobar super dron, koji je veoma mali i koji smo blizu da završimo.

- Nije Siniša morao da daje novac, to je radio VTI. Ali će morati još da se izdvoji. Taj dron-kamikaza je super. U Nikincima je pogađao u središte mete. Uživao sam. Tako da, Siniša spremi pare! - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Pink

Vučević se našalio sa Sinišom Malim da će dobiti poziv za vojsku ako ne spremi sredstva.

- Danas je naša namenska industrija jedna od napotentnijih. To je veoma važno, i suština odbrane zemlje. Često o tome nije prijatno govoriti - kazao je ministar odbrane, na šta se Vučić ubacio:

- To je za nas em odbrana zemlje, em posao za radnike. Šta nije prijatno?

Aleksandar Vučić je nosilac liste, i mi se ne stidimo toga, kao neki drugi, kaže predsednik SNS Miloš Vučević.

- Mi nismo kao oni koji svoje lidere skrivaju na 14 mesto. Mi volimo što je uz nas, mi smo jedan tim! I da se vratim na vojsku, mislim da je sjajno što mi čuvamo svoje nebo i zemlju, i što smo vojno neutralni. A Aleksandar je nosilac takve politike. On je pokretač, i tu donosi strateške odluke. I Ana je tu, kao i Siniša. Mi se šalimo ovde, ali sve radimo timski - kaže Vučević.

Foto: Printskrin TV Pink

On kaže da nismo sve pokazali od oružja, što imamo, a Vučić je znakovito naglasio još jednom: "Nismo sve pokazali!".

Zoran Anđelković je rekao da podržava politiku predsednika i vlade, i da je vraćeno pitanje Kosova i Metohije na dnevni red.

- Ono je odlazilo korak po korak, tek dolaskom Aleksandra Vučića je pitanje KiM vraćeno u orbitu! Time se rešava bezbednost Srba na KiM, i čuvamo mir. Mi ne bismo mogli da pomažemo Srbima na KiM bez ekonomskog napretka. Ana je juče bila u Briselu, ali da nije bilo upornog rada Aleksandra Vučića prethodnih godina, ta rezolucija bi bila mnogo nepovoljnija - kaže Anđelković.

Vučić kaže da ćemo čuvati naše nacionalne i državne interese.

- Biće stvari koje nisu jednostavne, ali ljudi moraju da znaju da dobro računamo i da ćemo dobro da izračunamo - istakao je Vučić.

Predsednik je poručio da je Anđelković veteran, i da je on dugo na KiM vodio politiku.

- Mi smo tada mogli da vidimo, iskakali su Albanci iz žita, meni pukla guma na stojadinu policijskom. Mislim da je bilo 1998. vidimo ih sa puškama. Oni su se više plašili nas, pa su se sklonili. Išli smo i na Paštrik i Košare. Čuvaćemo naše državne interese, neće biti lako, ali da ljudi znaju da dobro računam - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Pink

Premijerka je ispričala u šali i da je Vučić jednom prilikom zabranio saradnicima da se fotografišu u teretanama kako vežbaju.

- Narod interesuje da li ti nešto radiš za narod, a ne da vežbaš i slikaš se. Ako imaš vremena u 6 i 21 da se slikaš, stavljaš rukavice, budeš jak i zgodan... Jesi li izabrtan da budeš jak i zgodan ili da radiš za narod? - kazao je Vučić, a premijerka nastavila:

- Tako je jednom rekao Zoranu Đorđeviću, kad odjednom stvarno više nema slika nikakvih. A posle nekoliko dana u novinama - Đorđević u biblioteci.

Šapić je rekao da on pliva sa vremena na vreme, i da je kardiovaskularni sistem profesionalnih sportista takav da više ne smeju da stanu sa fizičkim naporom.

- Srce i kardiovaskularni sistem je naučio da pumpa više krvi, i ne smemo stati, zbog zakrčenja - rekao je Šapić.

Pošto akademik Vladimir Kanjuh nije mogao da dođe u studio, prikazana je njegova video-poruka, gde je poručio da je Vučić dao jake dokaze o svom uspešnom radu.

- Sproveli su naš brod između Scile i Haribde velikih sila, bez poraza u Srbiji. Takođe, osnažili su našu vojsku, a učinili su mnogo i za reprodukciju i zdravstvenu zaštitu našeg stanovništva - čuje se u video-poruci.

Foto: Pink printskrin

Kanjuh je podsetio i na izgradnju Beograda na vodi, spomenika Stefanu Nemanji...

Vučić je rekao da je u publici i Vladanka Malović, i da kada on nije dovoljno nasmejan, ona im zapreti, pa svi moraju da se smeškaju.

- I Irena (Vujović) je tu. Slikajte bre Irenu, nemojte mene da slikate - kazao je Vučić kroz smeh.

Ona je poručila da su razgovarali sa građanima u prethodnom periodu, oslušnuli šta sve mora da se uradi u narednom periodu.Nakon tog predsednik Srbije je prešao za sto za kojem je voditelj Ognjen Amidžić, zajedno sa sportistima i IT stručnjacima.

Vučić i Amidžić su pohvalili Dalibora Golubovića, mladog imitatora koji je sa predsednikom bio u emisiji "Ami dži šou".

Za stolom je Luka Jovanović, mladi IT stručnjak, i predsednik kaže da ga je već upoznao i da je ponosan na takve mlade ljude.

Maša Knežević, IT inženjer, kaže da kada je krenula da traži posao, koji nije mogla da nađe, ostavila poruku na Instagram nalogu predsednika.

- Poštovani predsedniče, želela bih da se zaposlim u struci i ostanem u svojoj zemlji. Dobila sam nagradu za uspeh u IT sferi, i konkurisala sam za Dositejevu stipendiju - rekla je ona.

Foto: Printskrin TV Pink

Predsednik je video-poruku i potom je pozvao Anu Brnabić da pomogne koliko može.

Luka se zahvalio svima, i rekao da su naučno-tehnološki parkovi ključni za obrazovanje i napredak naše zemlje.

- Obrazovanje je stub jedne države, i bez toga nema napretka. Imamo strane investicije, koje su korisna stvar za nas. Ja bih voleo da vas zamolim da više ulažemo u domaću privredu, i smatram da jeste ulagano u nju - kaže on.

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić je odmah poručio da svaki put kada su u dilemi, daju posao domaćim kompanijama.

- Ti si mnogo inteligentniji od onih koji to politički zloupotrebljavaju. Ali mi nemamo kompaniju koja će u Vladičinom Hanu da zaposli 1500 ljudi, kao što je Teklas. Mi nemamo kompanije koje mogu da zaposle kao Džonson elektrik, Ariston i drugi. Svaki put kada naše kompanije ostvare uslove, one dobijaju veće podsticaje - kaže on.

Predsednik dodaje da mi sada imamo problem i sa radnom snagom, i da je sve veći procenat ljudi na lažnim bolovanjima.

- Još mi sebe i svoju svest moramo da menjamo, ne smemo da se igramo sa vlasnicima i gazdama. Tamo gde ima poljoprivrednih radova, na leto nikoga nema u fabrici. Ali ima jedan lud koji to govori tri dana pred izbore - kazao je kroz smeh.

Vučiće saopštio lepe vesti da je Srbija dobila organizaciju Evropskog prvenstva za vodene sportove.

- Samo da vam kažem imam jednu vest. Dobili smo organizaciju Evropskog prvenstva za vodene sportove. Sledeće godine biće 9.000 sportista ovde. Moramo da organizujemo ozbiljno - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Pink

- Davor kada nam je doneo ono zlato, spasao nam je i Olimpijadu i sve - kazao je Vučić, a Štefanek nastavio kroz smeh:

- Jednom prilikom Vučić mi je rekao:,,Ne doneseš li nam zlato, šaljem te sa migrantima!" To je kada je tek počela kriza sa azilantima.

Vučić ističe da država mora da pomaže sport i sportiste, što je potvrdio i Marko Kešelj.

- Sada sam svedok da se sednice Vlade zakazuju za manje od 48 sati da se isplate nagrade. Ulaganje u sport je nikada veće! To je ono što je Davor rekao, to je taj odnos prema našim sportistima. Bio sam svedok da je predsednik lično intervenisao da se Boriša Simanić vrati u Srbiju posle teške povrede - kazao je Kešelj.

Foto: Printskrin TV Pink

Predsednik ističe da je bio ljut tada, pošto niko nije hteo da leti do Filipina, i da je Boriša Simanić važniji od 6 miliona, a ne cene jednog leta.

- I sada napadaju sve te ljude, i Nikolu Jokića, zamisli napadaju sve te ljude da imaju interes - kaže Vučić.

IT inženjer Milan Bosnić kaže da je napravljen veliki pomak u IKT sektoru, i da je mnogo novca uloženo zato što je Vlada prepoznala vrednost toga.

Foto: Printskrin TV Pink

Foto: Printskrin TV Pink

Glumica Marija Krulj kaže da se nikada više nije snimano u Srbiji.

- Inače je uvek bilo da se prvo ulaže u ekonomiju i zdravstvo, a da je kultura bila na kraju. Sada nam cvetaju pozorišta, renoviraju se. Kultura dobija jedan novi sjaj. Ranije se snimalo jako malo serija, i znalo se koje produkcije rade i ko sme da igra - kazala je ona.

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić ističe da se kod Marije vidi da uz glumu ima i politike, na šta ona kaže da je to tačno.

- I ne znam da li bi se prvo zahvalila kao glumac ili kao majka. To je pokazatelj koliko država misli i na majke, i na glumce! Posebno što se tiče vaučera i pomoći države - rekla je Marija Krulj.

Za stolom kod Jovane Jeremić su Nada Orbić, Mira Škorić, Lidija Vukićević i Haris Džinović, Željko Rebrača i Dejan Tomašević.

- Znate li vi ljudi kako Tomašević igra kolo. To je neverovatno! Treba da ideš tamo u Krš, to je Majdanpečka oblast, i kada zaigraš celu noć te ne puštaju - kazao je predsednik.

Foto: Printskrin TV Pink

O činjenici da se Lazar Ristovski našao na udaru Đilasove opozicije, proslavljeni glumac je rekao sledeće:

- Prvo da kažem da mi čekamo ovde skoro sat i po vremena, i imamo jedan zanimljiv zadatak. A to je da podignemo šer, što nam je Jovana rekla da moramo da uradimo. Mi moramo da napravimo nešto, da podignemo šer - kazao je Ristovski.

Glumac kaže da u karijeri profesionalnoj ima iza sebe preko 80 filmova, i preko 4000 predstava.

- Obišao sam sve svetske festivale, tako da na neki način mogu biti zadovoljan i miran. A oni koji sebe nazivaju elitom su na te svetske festivale dolazili samo kao turisti. Elita i samozvana elita postoje uvek, svako sebe može da zove kako god hoće. Ne bih se ja u elitu upisivao trenutno, ja sam se upisao u knjigu podrške - rekao je Ristovski.

Vučić kaže da je srećan što se nije upisao u tu elitu.

- Ja tu nisam video ništa pametno, osim nekih opštih mesta. Šta oni tamo kritikuju? Ja sam mislio da makar nešto konkretno, što bi moglo da dobije zajednički imenitelj, nema ničega ljudi.

Foto: Printskrin TV Pink

Pevačica Nada Obrić je istakla da je oduševljena izgradnjom Srbije, i dodala da ju je posebno iznenadilo dobijanje EKSPO izložbe.

- Mi ćemo imati štandove zemalja koje dugo nisu bile prisutne kod nas. To je za Srbiju ogromna šansa, promenićemo lice Srbije! Mi za EKSPO promenićemo lice cele zemlje. Ovde svaka tema traje jedan dan, svi vole da pričaju o negativnim stvarima, i zato mi je drago što ste to prepoznali - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Pink

Pričaćemo kada se završi EKSPO, onda ćemo napraviti neku emisiju, da vidimo da li ste zadovoljni, kazao je Vučić.

Tomašević je rekao da su se u sportskom duhu trudili da predstave sve što je urađeno.

- A sa druge strane, neki su bili daleko od fer pleja. Moramo da oporavimo naše društvo, ako Bog da u nedelju idemo na pobedu, i da nastavimo da gradimo sve, ali i da oporavimo naše društvo - kazao je Tomašević.

Vučić je kroz smeh rekao da bi voleo da Ristovski napravi još jedan film kao što je bio "Čarape kralja Petra", pa može u penziju.

- Kralj Pera mi je bolji, i meni više za srce prirastao i od "Belog odela" i od "Andergraunda" - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Pink

Ristovski dodaje da bi voleo da snimi nastavak, od Krfa i povratka kralja Petra preko Solunskog fronta u Beograd.

Vučić je zapitao i Lidiju Vukićević kako je moguće da se nije nimalo promenila.

- Predsednik i ja se znamo jedno 20 godina sigurno. On je veoma energičan i veoma radan, neko ko je pokretač, apsolutni radnik 100 posto. On ima harizmu da pokrene ljude da rade. Isto tako da se sklone neradnici, a da u fokus dođu radnici - kazala je glumica.

Foto: Printskrin TV Pink

Ona kaže da je Vučić i emotivan, i da je zadržao ljudske osobine, i da kao kompletna ličnost postiže rezultate kakve postiže.

- Sramota me je i neprijatno mi je i da vas slušam. Čak i kada smo bili jedno kratko vreme na suprotnim stranama, jednom sam se uvredio pošto je ona nešto rekla, ona se i ne seća. A onda smo se slučajno sreli i bilo je toliko normalno. Znao sam da će biti tu uz nas kad god treba, i mi smo tu da pomognemo za šta god treba. Ona je jedna divna žena i divno stvorenje - kazao je predsednik.

Foto: Printskrin TV Pink

Jovana Jeremić je pitala Rebraču zašto podržava predsednika Vučića, a on je odgovorio da su rezultati ključni.

- Srbija mora ići dalje, istim putem. I ne sme da stane. Treba da ide, da radi još više i bude još bolja. Zbog liderskih sposobnosti, i načina na koji izvlači iz ljudi ono najbolje, Vučić je tu. Mi Srbi možemo biti teški, i treba nam ozbiljan lider koji će da nas vodi kroz sve ovo - rekao je Rebrača.

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić je rekao da je srećan u društvu ovakvih, uspešnih ljudi.

Mira Škorić kaže da politički protivnici nju vređaju po društvenim mrežama, ali da to nju apsolutno ne pogađa.

- Ko sme Miri nešto da kaže? - pitao je Vučić kroz smeh, a pevačica je nastavila u ozbiljnom tonu:

- Napravio je najbolje bolnice, zbog svega što je uradio tokom pandemije. Kada je kovid bio u rekordnom roku su napravljene bolnice. Sećam se da su ljudi u svetu umirali po ulicama. Zato podržavam Vučića, SNS, Vučevića, Anu, Sinišu. Prosto, Srbija ne sme da stane, i u nedelju to mora biti najjača pobeda ikada - rekla je Mira Škorić.

Kazala je i da se njena ćerka odlučila za specijalizaciju u inostranstvu, ali da je kao jedan od najboljih studenata dobila specijalizaciju i ostala u našoj zemlji.

Foto: Printskrin TV Pink

Haris Džinović je rekao da je Aleksej Dobrinjin, ruski ambasador u SAD tokom vremena SSSR, bio proglašen za najboljeg političara sveta.

- Nisu ga menjali prosto zato što je bio dobar, zato što je sve znao. Sva dešavanja, sve relacije. Ja mislim da i ovde ne treba apsolutno ništa menjati - rekao je Džinović.

Vučić je dobio pitanje uz koju pesmu će slaviti pobedu u nedelju.

- Imam milion pesama koje volim, al moraće da prođe jedno pet dana da se opustim - rekao je Vučić, na šta je Haris zapevao pesmu "Dajte vina hoću lom".

Predsednik kaže da je Haris uvek tu i kad ga niko ne pozove.

- Hvala ti mnogo na tome. Nikada neću moći dovoljno da ti zahvalim - kazao je Vučić.

Na pitanje kakva će biti Srbija 18. decembra Vučić kaže da veruje da će biti vesela, i znaće da ostaje na putu uspeha.

- Gotovo sam siguran u to - rekao je predsednik na kraju emisije.