"NAJBOLJE ŠKOLE DA DOVEDEMO U ZEMLJU" Vučić: Ulagaćemo u univerzitete i fakultete da bi zadržali mlade

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u narednih pet do deset godina pokušati da osnaži srpske univerzitete i fakultete da bi, kako je rekao, zadržao srpsku omladinu u zemlji.

Foto:S.Babović

Tokom posete Službe za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja u Kruševcu, koja je dobila najsavremeniji mamograf, Vučić je rekao da su ranije iz zemlje najviše odlazili zavarivači, mehaničari i električari, a danas odlaze, pre svega, iz srednjih škola na fakultete, zato što misle da u inostranstvu imaju bolje škole.

- Zato ćemo najbolje škole da dovedemo u zemlju, dodatno da osnažimo naše univerzitete i fakultete da pokušamo da svu decu i sve talentovane mlade ljude sačuvamo u Srbiji. To je projekat za narednih pet do deset godina, ali je za to potreban ogroman novac. Ali kao što smo videli, neke druge zemlje su to problem uspešno rešile - rekao je Vučić i istakao da se sve više naših ljudi vraća u zemlju.

Dodao je da mu je iz tog razloga posebno bila važna jučerašnja poseta Stiva Voznijaka Beogradu.

Rekao da će i predsednik Mančester sitija doći u Beograd kada Crvena zvezda bude igrala u Ligi šampiona 13. decembra.

Vučić je rekao da je svojom "škodom" danas otvorio 11 km novoizgrađenog Moravskog koridora, pošto su mu, kako je rekao, zabranili da ga otvori.

- Ja stvarno mislim da je to glupo. Mislim da je normalno da se neko pohvali i da ljudima ukaže na to šta je to što smo uradili. Jer 11 km novog autoputa koji smo danas otvorili je velika i vredna stvar, posebno za Kruševac, ali i za Stupanje, za Trstenik, za Aleksandrovac, za sva mesta u okolini - poručio je Vučić.

Rekao je da je utisak odličan i da se brzo stiže, ali da je mnogo važnije to što će time privući nove investitore.

- Važnije je da će biti još investitora u budućnosti. To znači bolji životni standard, to znači da ljudi ne moraju da idu za Beograd, pa da se ne vraćaju nazad. Moraćemo da uradimo mnogo stvari, ako hoćemo da sačuvamo ljude u Dolini Morave i Rasine - rekao je Vučić.