22. jun 2020.

Mitropolit Amfilohije obratio se građanima ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.- Ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje - ovaj glas Božji naroda odjekuje danas Crnom Gorom, a dugo smo čekali na to, rekao je sinoć arhiepiskop cetinjski, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije nakon litije u Podgorici.On podseća da narod u Crnoj Gori traži od sadašnje vlasti da otkaže deo spornog Zakona o slobodi veroispovesti.Mitropolit je rekao da predsednik Crne Gore Milo Đukanović i direktor policije Veselin Veljović tvrde da crkva organizuje četnički pokret u Crnoj Gori što nije tačno.- Kod mene su plakali policajci kada su me privodili na informativni razgovor, a sada vidimo da su se neki odrekli značke i uniforme. Nisu krivi policajci, već oni koji su im to naredili. Ako nastave da vrše takvo bezakonje nad Ustavom, onda se postavlja pitanje ko je taj bezuman da glasa za takvu vlast. Kome da predamo svetinje onima koji na lažima zasnivaju svoje priče - upitao je mitropolit Amfilohije.- Gde je bilo u svetu da bezbožnici stvaraju svoju crkvu – nigde - rekao je mitropolit Amfilohije.- Ove litije su borba protiv nepravde, bratomržnje i bratomržnju i ne možemo glasati za onog koji to nastavlja. Ja ne mogu, a vi kako hoćete - rekao je mitropolit crnogorsko-primorski.Kako su sinoć izgledale litije širom gradova u Crnoj Gori pogledajte(Sputnjik)