Novosti online | 07. jun 2020. 22:35 | Komentara: 0

Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije u autorskom tekstu za „Cristian post“ govorio je o spornom Zakonu o slobodi veroispovesti, nemilim dešavanjima u Crnoj Gori koja su usledila, opisao napade na sveštenike i hapšenja i izrazio bojazan da bi motiv svega toga mogao biti novac.On je rekao da takve stvari ne bi trebalo da se dešavaju u Crnoj Gori - zemlji u srcu Evrope koja je većinski hrišćanska, članica NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.„Plašim se da je razlog svemu ovome novac. Pre Božića stupio je na snagu novi zakon koji je grozno nazvan Zakon o slobodi veroispovesti. Hrišćanske, jevrejske i muslimanske grupe - i njihova imovina - sada zahtevaju državnu registraciju. Malo je država na svetu koje istinski neguju slobodu veroispovesti, a ipak prisiljavaju verske zajednice da prvo budu u odobrenom vladinom registru. Još je manje onih koji propisuju da se mora dodatno dokazati vlasništvo nad imovinom pre 1918. godine u vladinim zemljišnim knjigama“, ukazao je Joanikije.On je naglasio da u situaciji kada se oko 80 odsto Crnogoraca deklariše da je srpski pravoslavni hrišćanin to znači da je ovaj zakon u praksi zakon za njihovu veru. A kad druge verske mikro zajednice imaju posebne ugovore sa državom koja ih štiti od njihovih imovinskih odredaba, postaje diskriminatorni zakon protiv imovine Crkve.„Vlasništvo nad zemljom na Balkanu - sa složenim istorijama i premeštanjem granica - trebalo bi da bude otvoreno pitanje. Ali u svim modernim državama imovinski sporovi bi trebalo da se rešavaju na sudu. U Crnoj Gori će, prema novom zakonu, o njima odlučivati vladina zemljišna knjiga, bez prava žalbe na odluku u sudovima. Oni su imenovani za revizora, sudiju, porotu i izvršioca svih vlasničkih sporova za versku imovinu“, pojasnio je vladika.To su kako je naveo, sveta mesta hrišćanskog bogosluženja, manastiri, hosteli za beskućnike i poljoprivredna gazdinstva koja svakodnevno hrane stotine porodica kroz narodne kuhinje. To su zgrade koje finansiraju univerzitetske stipendije za mlade Crnogorce, utočište za siromašne i duhovne obrede.On je kazao da je imovina ugrožena a resursi koje SPC koristi su u opasnosti da se preusmere kako bi se namirili fiktivni zahtevi za vlasništvo nad zemljom i dodao da mnogi verni hrišćani u Crnoj Gori strahuju da će se to dogoditi.Naveo je i da su zbog toga pre izolacije zbog virusa korona izašli na ulice širom zemlje kako bi protestovali protiv ovog pogrešnog zakona.Kako je istakao, šezdeset hiljada marširalo je u glavnom gradu Podgorici - oko deset posto ukupnog stanovništva - okupilo se u jednoj masovnoj demonstraciji, pozivajući na opoziv Zakona o slobodi veroispovesti.Naveo je da je na to „crnogorska vlada reagovala tvrdeći da je crkva pod stranim uticajem, da njeni sveštenici i lideri nisu iz Crne Gore, kao i da jer se nazivamo srpskom pravoslavnom crkvom, a ne crnogorskom, to nažalost može postati deo rasprave u parlamentima Evrope i na hodnicima Kongresa SAD“.„Mi želimo samo mir i dalje služenje narodu. Mi nemamo interes u politici. Smatramo da vlada ne bi trebalo da ima interes za religiju. Kao i u Jevanđelju po Luki 23:34 i mi im opraštamo, jer oni ne znaju šta čine. I mi se molimo da se okrenu unazad i opozovu ovaj nepotrebni zakon“, poručio je episkop Joanikije.