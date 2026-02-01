Svet

RUSI U PANICI: Četiri meseca zasijala iznad Sankt Peterburga - Šta ovo znači? (FOTO/VIDEO)

В.Н.

01. 02. 2026. u 19:14

STANOVNICI Sankt Peterburga u Rusiji videli su četiri meseca u retkom atmosferskom optičkom fenomenu poznatom kao paraselena.

РУСИ У ПАНИЦИ: Четири месеца засијала изнад Санкт Петербурга - Шта ово значи? (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@RT_com

Nekoliko fotografija spektakularne optičke iluzije, koja stvara jeziv utisak četiri meseca, pojavilo se na društvenim mrežama u ponedeljak.

Paraselena, takođe poznata kao lažni Mesec, nastaje prelamanjem mesečine kroz tanke, heksagonalne, pločaste kristale leda na velikim nadmorskim visinama u cirusima.

Prema NASA, vide se pod uglom od 22 stepena. U poređenju sa svetlim lunarnim diskom, paraselene su slabe i lakše ih je uočiti kada je Mesec nisko na nebu.

Paraselene su postavljene na istoj visini iznad horizonta kao i sam Mesec, a vertikalni obim zavisi od kolebanja ledenih kristala - veći kristali stvaraju više optičkih iluzija.

