RUSI U PANICI: Četiri meseca zasijala iznad Sankt Peterburga - Šta ovo znači? (FOTO/VIDEO)

STANOVNICI Sankt Peterburga u Rusiji videli su četiri meseca u retkom atmosferskom optičkom fenomenu poznatom kao paraselena.

Foto: Printskrin Iks/@RT_com

Nekoliko fotografija spektakularne optičke iluzije, koja stvara jeziv utisak četiri meseca, pojavilo se na društvenim mrežama u ponedeljak.

Paraselena, takođe poznata kao lažni Mesec, nastaje prelamanjem mesečine kroz tanke, heksagonalne, pločaste kristale leda na velikim nadmorskim visinama u cirusima.

Four moons appear over Russia’s St. Petersburg



The spectacle, known as a paraselene, was created by moonlight bending through ice crystals in the frosty atmosphere pic.twitter.com/J5C5h4uDx8 — RT (@RT_com) February 1, 2026

Prema NASA, vide se pod uglom od 22 stepena. U poređenju sa svetlim lunarnim diskom, paraselene su slabe i lakše ih je uočiti kada je Mesec nisko na nebu.

🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region



A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026

Paraselene su postavljene na istoj visini iznad horizonta kao i sam Mesec, a vertikalni obim zavisi od kolebanja ledenih kristala - veći kristali stvaraju više optičkih iluzija.

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija