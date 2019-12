Tanjug | 15. decembar 2019. 10:54 | Komentara: 0

Dve nove linije BG voza, koje građane Lazarevca i Barajeva direktno povezuju sa centrom Beograda, puštene su danas u saobraćaj, a u pitanju su linije Lazarevac-Ovča-Lazarevac i Lazarevac-Resnik-Lazarevac.





Tim povodom, predstavnici grada Beograda provozali su se BG vozom od centra grada do Lazarevca, za šta je, prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, od danas potrebno 63 minuta.





On je istakao da je danas veliki dan jer je obezbeđena brza i kvalitetna veza građana Barajeva i Lazarevca sa centrom Beograda.





"Putovanje od centra Lazarevca do Vukovog spomenika trajaće tačno 63 minuta, a od centra Lazarevca do BAS-ove stanice se putuje 80 minuta, pod uslovom da nije saobraćajni špic. Obezbedili smo šest polazaka dnevno radnim danima, vikendom četiri polaska, a uvedene su dve nove linije, Lazarevc-Ovča-Lazarevac i Lazarevac-Resnik-Lazarevac", pojasnio je Vesić.





Naveo je da će BG voz radnim danima polaziti iz Lazarevca u 6.08, 7.49, 11.08, 14, 16.50 i 18.40, a ka Lazarevcu u 04.47, 6.30, 7.50, 12.30, 14.50 i 17.40.





"Ovo omogućava da građani Lazarevca i Barajeva žive u uređenom gradu, da imaju obezbeđen prevoz do centra grada. Ovo znači da Beograd postaje prava prestonica, a to ne može biti dok se ne obezbedi kvalitena saobraćajna veza za sve građane Beograda, bez obzira u kom delu grada žive", istakao je Vesić.





Naveo je da je uvedena i kružna autobuska linija od železničke do autobuske stanice u Lazarevcu, dužine oko 2,5 kilometra, što omogućava građanima da lakše dođu do BG voza.





Sada, kaže Vesić, ima više od 170 kilometara trase BG voza, dok je, kako je dodao, pre 2013. godine bilo oko 20 kilometara.





"Naša glavna linija BG voza, koja ide od Batajnice do Beograd centra i Ovče nažalost trenutno saobraća na svakih 60 minuta zbog remonta pruge. Kada se završi remont 2021. godine ona će se vratiti na stari režim, odnosno na 10 minuta u vršnom času, a 20 van njega. Pored toga, otvorili smo liniju Beograd centar - Resnik, od 1. septembra spojili smo Mladenovac i Sopot s Beogradom, tako da je od danas veći deo prigradskih opština povezan BG vozom", rekao je Vesić.





On je istakao da su planovi sadašnje gradske vlasti za širenje linija BG voza veoma ambiciozni.





"To je laka gradska železnica koja će raditi nezavisno od metroa, ali će jednog dana zajedno činiti jedinstven sistem. Sledeća linija, koja podrazumeva i gradnju pruge, biće Makiš-Rakovica-Karaburma dužine 14 kilometara, a onda sledi izgradnja linije od Novog Beograda prema Surčinu koja će biti produžena do Obrenovca", rekao je Vesić.





Naveo je da će, kada to bude završeno, sve prigradske opštine, izuzev Grocke, biti povezane linijama lake gradske železnice sa centrom grada.





"Ova pruga nije napravljena juče. Ona postoji ovde decenijama i ranije je neko mogao da BG vozom spoji neke od prigradskih opština. Zato sam posebno ponosan jer na ovaj način pokazujemo koliko su nam važni građani Beograda bez obzira u kom god delu grada da žive. Važan nam je i komfor građana", rekao je Vesić i pozvao građane da koriste BG voz jer je brz, jeftin i kvalitetan prevoz.





Glavni urbanista Beograda Marko Stojčić izrazio je zadovoljstvo zbog puštanja u rad novih linija BG voza, jer je, kako je istakao, za razvoj prigradskih opština važna dobra saobraćajna veza sa centrom grada.





"Otvaramo liniju do Lazarevca, što znači da građani Lazarevca u realnom roku mogu da stignu do centra Beograda. Uskoro će biti otvoren i autoput od Surčina do Obrenovca, što je još jedan pokazatelj da isto treiramo sve građane Beograda", rekao je Stojčić.





Naveo je da je u planu i izgradnja oko 15 trgova i javnih prostora u prigradskim opštinama, koji će, dodao je, biti izgrađeni pod istim kriterijumima kao što se to radi u centru Beograda.





Predsednik opštine Lazarevac Bojan Sinđelić je zahvalio zameniku gradonačelnika zbog uvođenja nove linije BG voza jer je to, kako je istakao, bilo potrebno građanima te opštine.





"Predsednik opštine Barajevo i ja smo pokrenuli inicijativu, na zahtev građana, da se uvede ova linija. Ovo je veliki dan za Lazarevčane jer mnogi od njih često idu u Beograd, a ono što je navažnije, građani Lazarevca su na ovaj način jednako tretirani kao i građani centralnih gradskih opština", dodao je Sinđelić.





Predsednik opštine Barajevo Slobodan Adamović rekao je da otvaranje novih linija Bg voza mnogo znači građanima Barajeva, ali i Lazarevca.





"Nadam se da ćemo konačno realizovati ideju da Barajevo i Lazarevac više ne budu kraj Beograda, već njegov početak, a ovo je svakako put ka tome", rekao je Adamović.