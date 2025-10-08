TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Тип редакција

08. 10. 2025. u 12:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

FOTO: Tanjug/AP

ITALIJA SERIJA D KUP

14.30 Kjevo Verona - Rovato Vertovese 1 (sa 1,90 na 1,73)

14.30 Trastevere - Budoni UG 3+ (sa 2,20 na 2,08)

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO - AFRIKA

15.00 Esvatini - Angola UG 0-2 (sa 1,67 na 1,50)

15.00 Libija - Zelenortska Ostrva UG 0-2 (sa 1,53 na 1,33)

18.00 Centralnoafrička Republika - Gana 2 (sa 1,37 na 1,15)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal