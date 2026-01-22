TIP ostali sportovi

VATERPOLO TIKET: Evo predloga sa Evropskog prvenstva

Marko Milosavljević

22. 01. 2026. u 08:22

ZA danas smo vam spremili još jedan tiket sastavljen od vaterpolo mečeva.

FOTO: Tanjug/AP

Vaterpolo tiket

15.15 Francuska - Gruzija 1 (1,40)

18.00 Crna Gora - Rumunija -25,5 (1,88)

20.30 Španija - Hrvatska H1 -2,5 (1,98)

Kvota: 5,21

