VATERPOLO TIKET: Evo predloga sa Evropskog prvenstva
ZA danas smo vam spremili još jedan tiket sastavljen od vaterpolo mečeva.
Vaterpolo tiket
15.15 Francuska - Gruzija 1 (1,40)
18.00 Crna Gora - Rumunija -25,5 (1,88)
20.30 Španija - Hrvatska H1 -2,5 (1,98)
Kvota: 5,21
