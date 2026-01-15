AMERIKANAC I ČEH NISU IZGUBILI SET DO POLUFINALA: Pol se poigrao sa domaćim igračem
TOMI Pol i Tomaš Mahač će se sastati u polufinalu Adelejda.
Amerikanac se prosto poigrao sa Aleksandrom Vukićem u prošlom kolu i zasluženo je u četvrtfinalu.
Taj meč je rešio u svoju korist nakon samo 64 minuta igre, konačan rezultat glasio je 2:0 (6:2,6:4).
Češki teniser, kao i njegov današnji rival, u dosadašnjem delu turnira nije izgubio set.
U prvom kolu je savladao Džejmsa Dakvorta, a zatim su na red došli Kenten Alis i Tomaš Mahač.
Verujemo da će se Pol plasirati u finale.
NAŠ TIP: Mahač - Pol 2 (kvota 1,65)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Uskoro opširnije
Preporučujemo
ZVEZDA MORA DA PODIGNE FORMU: Crveno-beli gostuju "manekenima"
15. 01. 2026. u 08:48
VATERPOLO TIKET: Tipovi sa Evropskog prvenstva
15. 01. 2026. u 09:15
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)