AMERIKANAC I ČEH NISU IZGUBILI SET DO POLUFINALA: Pol se poigrao sa domaćim igračem

TOMI Pol i Tomaš Mahač će se sastati u polufinalu Adelejda.

FOTO: Profimedia

Amerikanac se prosto poigrao sa Aleksandrom Vukićem u prošlom kolu i zasluženo je u četvrtfinalu.

Taj meč je rešio u svoju korist nakon samo 64 minuta igre, konačan rezultat glasio je 2:0 (6:2,6:4).

Češki teniser, kao i njegov današnji rival, u dosadašnjem delu turnira nije izgubio set.

U prvom kolu je savladao Džejmsa Dakvorta, a zatim su na red došli Kenten Alis i Tomaš Mahač.

Verujemo da će se Pol plasirati u finale.

