OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Subota
14.00 Osnabrik - Rot vajs Esen GG (1,65)
18.00 Cirihrez. - Bazel rez. GG (1,40)
Ukupna kvota: 3,41
