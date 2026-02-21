Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О. М.

21. 02. 2026. u 07:15

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

Subota

14.00 Osnabrik - Rot vajs Esen GG (1,65)

15.00 Jong Sparta - Ekselzior GG (1,48)
18.00 Cirihrez. - Bazel rez. GG (1,40)
Ukupna kvota: 3,41

 

