3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
13.30 Mjalbi - Kalmar UG 3+ (1.78)
15.30 Bajern M. - Ajntraht F. UG 3+ (1.20)
Ukupna kvota: 3.39
