ISTORIJSKA NOĆ ZA DENVER NAGETSE! Pobeda od 54 poena razlike i nezaustavljivi Nikola Jokić!
Košarkaši Denvera ostvarili su ubedljivu pobedu nad Portlandom 157:103 i tako postavili rekord franšize po broju poena na gostovanju.
Nikola Jokić je ponovo briljirao u noći između petka i subote po srpskom vremenu, vodivši svoj Denver do pobede u gostima protiv Portlanda sa ubedljivih +54.
Srpski reprezentativac je upisao 32 poena,a značajan doprinos dao je i Džamal Marej sa 25 poena
Denver je već na poluvremenu imao ogromnih 82:53, uz sjajan šut za tri poena (13/22). Nagetsi su meč završili sa 21 pogođenom trojkom iz 41 pokušaja, a u drugom poluvremenu prednost je narasla i do 55 poena razlike.
U redovima Portlanda najefikasniji je bio Džru Holidej sa 19 poena. Deni Avdija zabeležio je 15 poena, 13 asistencija i sedam skokova.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
