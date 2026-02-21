Košarka

ISTORIJSKA NOĆ ZA DENVER NAGETSE! Pobeda od 54 poena razlike i nezaustavljivi Nikola Jokić!

Filip Milošević

21. 02. 2026. u 08:10

Košarkaši Denvera ostvarili su ubedljivu pobedu nad Portlandom 157:103 i tako postavili rekord franšize po broju poena na gostovanju.

Foto: Profimedia

Nikola Jokić je ponovo briljirao u noći između petka i subote po srpskom vremenu, vodivši svoj Denver do pobede u gostima protiv Portlanda sa ubedljivih +54.


Srpski reprezentativac je upisao 32 poena,a značajan doprinos dao je i Džamal Marej sa 25 poena

Denver je već na poluvremenu imao ogromnih 82:53, uz sjajan šut za tri poena (13/22). Nagetsi su meč završili sa 21 pogođenom trojkom iz 41 pokušaja, a u drugom poluvremenu prednost je narasla i do 55 poena razlike.

U redovima Portlanda najefikasniji je bio Džru Holidej sa 19 poena. Deni Avdija zabeležio je 15 poena, 13 asistencija i sedam skokova.

