DA LI SE FUDBALSKA BAJKA NASTAVLJA? Bodeu će biti veoma teško da odbrani dva gola prednost na "Đuzepe Meaci"

POSLE poraza od 3:1 u Norveškoj, Inter mora da krene u potpuni juriš kada u revanšu plej-ofa Lige šampiona dočekao Bode glimt pred punim tribinama čuvene "Đuzepe Meace" (21.00).

Foto: Profimedia

Prvi meč na "Aspmiri" otkrio je sve slabosti italijanskog velikana. Plastična podloga, ledeni uslovi i razigrani domaćin bili su preveliki zalogaj za tim Kristijana Kivua.

Iako je Frančesko Pio Espozito brzo poništio vođstvo Norvežana, golove Haugea i Hoga Inter nije uspeo da anulira.

Iskustvo je na strani domaćih – Inter je u poslednjih 16 nokaut mečeva LŠ (bez finala) dobio 10 – ali istorija ne uliva optimizam. Samo šest puta u 52 evropska dvomeča slavili su sa dva ili više golova razlike, a nikada sa tri u kasnijim fazama.

Poslednji veliki preokret nakon poraza od dva gola u gostima režirao je Liverpul 2019. protiv Barselone.

Ipak, forma u Seriji A daje nadu. Sedam uzastopnih pobeda, uključujući 2:0 na gostovanju Lećeu proteklog vikenda, donele su Interu ogromnu prednost u trci za Skudeto.

Povratak Damfrisa i sveži Barela i Čalhanoglu dodatno podižu optimizam.

Najveći udarac je izostanak Lautara Martineza, koji će zbog povrede lista pauzirati najmanje mesec dana.

Bez svog najboljeg strelca, Kivu mora da kombinuje između Tirama, Espozita i Bonija.

S druge strane, Bode glimt igra bez pritiska. Pobede nad Mančester sitijem i Atletikom u finišu ligaške faze dokaz su da ovo nije slučajnost.

Hog i Hauge su u vrhunskoj formi, a tim Kjetila Knutsena već ima šest dobijenih evropskih dvomeča u poslednjih osam pokušaja.

Bajka ovog tima je za primer svim "malim" klubovima kako se ozbiljan i kvalitetan rad naplaćuju i sigurno je da će srca neutralnih fanova večeras biti deo "žute horde" koju očekuje izuzetno težak zadatak iako ima dva gola prednosti.

Inter će napadati od prvog minuta, ali Norvežani su pokazali da umeju da kazne svaku grešku. Očekuje nas otvoren meč, sa puno prostora i šansi na obe strane, tipujemo golove uz pobedu "neroazura", potencijalno bi mogli da gledamo produžetke, a za najhrabrije predlažemo i tačan rezultat na "Đuzepe Meaci".

