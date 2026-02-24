PONOVO SNEG! Obrt tek sledi: Vremenska prognoza za utorak, 24. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg.
Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva, prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.
Jutarnja temperatura od minus jedan stepen na jugu i jugoistoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, dok će najviša dnevna temperatura biti od 10 do 14 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Pre podne oblačno i malo hladnije, povremeno sa kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od pet do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 12 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U sredu će biti malo do umereno oblačno i toplije, samo na jugu u prvom delu dana ponegde sa slabom kišom.
Od četvrtka se očekuje suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima.
(sputnikportal.rs)
