PONOVO SNEG! Obrt tek sledi: Vremenska prognoza za utorak, 24. februar

24. 02. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: P. Milošević/M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

VREME U SRBIJI

Pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg.

Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva, prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura od minus jedan stepen na jugu i jugoistoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, dok će najviša dnevna temperatura biti od 10 do 14 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Pre podne oblačno i malo hladnije, povremeno sa kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od pet do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U sredu će biti malo do umereno oblačno i toplije, samo na jugu u prvom delu dana ponegde sa slabom kišom.

Od četvrtka se očekuje suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima.

PREDSEDNIK Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST) Ivana Josifović istakla je danas da UST nije podržalo ustavne amandmane u oblasti pravosuđa iz 2022. godine, ali da je svoje neslaganje i stavove izražavalo na institucionalan način, a ne pozivanjem na obustavu rada, na „marširanje za pravosuđe“, izlaženje ispred zgrada sudova i tužilaštava, poput nekih kolega sada.

