DA LI JE PARTIZAN OŠTEĆEN? FSS hitno pisao na adresu UEFA i stigao je odgovor...

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko poručio je da je suđenje na poslednjem večitom derbiju bilo u potpunosti u skladu sa pravilima i na visokom profesionalnom nivou.

Foto: Printskrin/Arena sport

Gostujući u podkastu "Superindirektno" na UNA TV, Radujko je objasnio da je proces određivanja sudije za derbi sproveden uz maksimalnu diskreciju i profesionalnost, te da je ime arbitra do zvanične objave bilo poznato isključivo predsedniku Sudijske komisije Domeniku Mesini.

- Jedina osoba koja je znala ko će biti sudija, pre nego što se objavilo ko sudi derbi, jeste Domeniko Mesina. Danas sudije funkcionišu na drugačiji način. Imamo šest internacionalaca, među kojima je i Pavle Ilić. To su arbitri koji imaju šta da izgube kada im se poveri derbi. Mesina je cenio isključivo ono što je viđeno na terenu od početka sezone, a Ilić je sudio bez greške. Da je doneo odluku na štetu bilo koje strane, to bi ga ozbiljno koštalo u internacionalnoj karijeri", rekao je Radujko.

Posebnu pažnju izazvala je situacija u kojoj je Partizanu poništen pogodak posle kaznenog udarca, uz dosuđivanje indirektnog slobodnog udarca. Prvi operativac Saveza naglasio je da su sve sudijske instance postupale jedinstveno i u skladu sa procedurama.

- Iste sudije, isti glavni arbitar, isti VAR i pomoćnici, dosudili su i penal i indirekt. Odmah sam tražio proveru od Mesine, a upit smo poslali i u UEFA. Nema nikakve dileme, reč je o apsolutno ispravnim odlukama", poručio je Radujko.

Osvrnuo se i na kritike pojedinih bivših arbitara, među kojima je i Miroslav Radoman, koji su javno doveli u pitanje odluke sa derbija. Radujko smatra da takvi nastupi doprinose konfuziji.

- Uz dužno poštovanje, reč je o sudijama koji su sudile pre 20 ili 25 godina. Pravila se menjaju svakog jula, a od vremena kada je Radoman sudio, menjala su se čak 22 puta. Tada nije bilo ni VAR tehnologije. Smatram da je alternativno ići po emisijama i komentarisati na taj način, jer se time samo unosi zabuna u svakom kolu. Pravila su egzaktna i od naših sudija se očekuje samo njihova dosledna primena", rekao je Radujko i dodao:

- Kada je u pitanju raniji ulazak napadača, to je pravilo broj 14. Kad je raniji ulazak napadača, smatra se i gaženje linije, za šta je nadležan VAR jer glavni gleda izvođača. Ako je postignut gol, a raniji ulazak imao uticaj, ponavlja se izvođenje penala. Ako nije imao uticaj, onda se priznaje gol. Ako je igrač koji je ranije ušao imao uticaj, svira se indirektan udarac. Ako je ušao ranije, a nije imao uticaj, nema ponavljanja i nastavlja se igra".