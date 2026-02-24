NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Utorak 18.45 Atletiko Madrid - Klub Briž GG (1.68)



21.00 Leverkuzen - Olimpijakos UG 2-4 (1.52) 21.00 Inter - Bode glimt 1&2-6 (1.67)21.00 Leverkuzen - Olimpijakos UG 2-4 (1.52) Ukupna kvota: 4.26

Verujemo da će Briž imati šta da kaže u revanšu protiv Atletika, pokazao je više puta ove sezone da se ne plaši jačih rivala, a na prvom susretu je potvrđeno da je odbrana Madriđana daleko od one koja je bila sinonim tima proteklih deset godina.

Očekujemo dosta bolji Inter u revanšu, ažurniji, organizovaniji, ofanzivno orijentisan i verujemo da će slaviti na "Đuzepe Meaci", a ne bi nas čudilo ni da ovaj meč ode u produžetke.

Leverkuzen ima dva gola prednosti, neće se preterano zaletati, čekaće svoju priliku i verujemo da ćemo gledati sličan meč prvom kada su "farmaceuti" slavili rezultatom 2:0, mogli bi biti više golova ako se utakmica "otvori", ali preko četiri ne verujemo da će pasti.

