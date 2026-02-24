NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
Utorak
18.45 Atletiko Madrid - Klub Briž GG (1.68)
21.00 Leverkuzen - Olimpijakos UG 2-4 (1.52)
Ukupna kvota: 4.26
Verujemo da će Briž imati šta da kaže u revanšu protiv Atletika, pokazao je više puta ove sezone da se ne plaši jačih rivala, a na prvom susretu je potvrđeno da je odbrana Madriđana daleko od one koja je bila sinonim tima proteklih deset godina.
Očekujemo dosta bolji Inter u revanšu, ažurniji, organizovaniji, ofanzivno orijentisan i verujemo da će slaviti na "Đuzepe Meaci", a ne bi nas čudilo ni da ovaj meč ode u produžetke.
Leverkuzen ima dva gola prednosti, neće se preterano zaletati, čekaće svoju priliku i verujemo da ćemo gledati sličan meč prvom kada su "farmaceuti" slavili rezultatom 2:0, mogli bi biti više golova ako se utakmica "otvori", ali preko četiri ne verujemo da će pasti.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSI SE OVOME NISU NADALI: Pola Rusije besno zbog onog što se desilo u Beogradu (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - vezane su i za Beograd, Srbiju.
23. 02. 2026. u 20:02
TUŽBA OD 20 MILIONA DOLARA ZBOG SINERA I DOPINGA! Ovoj zvezdi tenisa je puko film od neviđene nepravde!
To kako se Janik Siner provukao sa minijaturnom kaznom zbog doping afere (samo tri meseca pauze, baš između dva grend slema, da ni ne oseti suspenziju, a i Iga Švjontek, koja je na slični način prošla, prilično je iznerviralo Taru Mur, teniserku koja traži nadoknadu od 20 milona dolara od Ženske teniske asocijacije (VTA).
23. 02. 2026. u 19:33
SRBI U CENTRU SKANDALA SVETSKIH RAZMERA! Još Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?
Najnovije vesti iz tenisa su šokantne.
23. 02. 2026. u 15:18
Komentari (0)