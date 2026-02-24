SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega je Srbija igrala protiv Albanije u Leskovcu

MNOGO bure je izazvao potez da Srbija ugosti Albaniju u odlučujućem meču za plasman na Svetsko prvenstvo u Leskovcu.

"Orlovi" su ostali izvan Mundijala, a na to zbog čega na jug Srbije, a ne u Beograd čekalo se na odgovor baš dugo. Sada je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko otkrio sve gostujući u u podkastu "Super indirektno kod Popa i Milana" koji se emituje na "TV Una".

– Bio je rizik da se ta utakmica igra u Beogradu. Znamo šta je bilo 2014. godine protiv Albanije (prim.aut. afera sa dronom zbog čega je prekinut meč u Humskoj) i nismo želeli da se ponovi nešto slično. Moram da se osvrnem na one priče posle utakmice da su bili neki pozivi "odozgo" da promenimo mesto odigravanja susreta. Jednostavno, to nije moguće. Ne može da se desi da pozive neko iz vrha države i da to traži, jer je neophodna saglasnost i iz UEFA, FIFA i od strane gostujuće ekipe. Za promenu morate da imate zahtev napismeno i da odgovorite na seriju pitanja. To je bila isključivo odluka Saveza, uz saglanost FIFA. Nije postojala sigurnost da možemo da obezbedimo da igrači protivničke ekipe izađu živi i zdravi, kao i njihova delegacija – razrešio je Branko Radujko sve dileme.

Generalni sekretar FSS je govorio i o radu Veljka Paunovića.

– Veljko već ima apsolutnu slobodu u donođenju odluka. Ne postoji mogućnost da bilo ko utiče na njega kada je reč o tome koji će igrači biti pozivani, koji će igrati i tako dalje. Savez ima isti odnos i prema selektorima mlađih kategorija. Veljko nije samo selektor A tima, već je dobio ovlašćenja za koordinaciju. Na primer, mi krajem marta u Kataru igramo dve utakmice a učesnicima SP, a U19 selekcija igra u isto vreme takmičarske mečeve. Ako bi Veljko poveo sve klince, selektor mlade reprezentacije bi morao da računa samo na ono što njemu ostane, a to nije efikasno. Zato će on da koordinira rad sa selektorima mlađih selekcija. Cilj je da isti odnos prema reprezentaciji imamo u svim uzrastima, odnosno da imamo istu metodologiju rada i tako izgradimo prepoznatljiv model igre naše reprezentacije. To je Veljkov zadatak i zato smo mu dali ugovor do kraja sledećeg Svetskog prvenstva.

Radujko je dodao i da je veliki optimista da će u naredne dve, tri godine Beograd biti domaćin finalne utakmice Lige Evrope na nacionalnom stadionu, koji tek treba da bude izgrađen.

– Veliki sam optimista da ćemo 2028. ili 2029. godine biti domaćini finalne utakmice Lige Evrope na nacionalnom stadionu. Verujem da će on biti završen tokom sledeće godine, i to najvećim delom do leta, a onda tokom jeseni da će biti u potpunosti gotov. Od izgradnje zavisi da li će to biti 2028. godine ili godinu kasnije. Jaka nam je konkurencija, ali ponavljam, veliki sam optimista da će se finale LE igrati u Beogradu – rekao je, između ostalog, Branko Radujko.