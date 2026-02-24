ŠOK SNIMAK SA MARAKANE! Evo kako je Franjo Tuđman završio među navijačima Partizana (VIDEO)

ZANIMLjIVO je bilo na tribinama tokom 178. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.

Foto: Printskrin

Delije su na početku podigle koreografiju sa polupanim parnim valjkom i brutalnom porukom za Grobare. Potom, sa krova stadiona "Rajko Mitić" se spustio transparent na kojem je pisalo sledeće:

- Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi... - posle čega je i nastao haos na tom delu tribina.

Ovaj potez Delija se ni malo nije dopao navijačima Partizana na Jugu, usledio je potpuni haos, a neki od navijača popeli su se na krov stadiona "Rajko Mitić" i zapalili transparent o Tuđmanu.

Mnogi su se pitali kako se to uopšte desilo, a sada je isplivao i snimak na kom se vidi kako je jedan navijač Zvezde trčao po krovu Marakane nakon što je spustio pripremljen transparent, a onda je samo nestao u jednom od otvora na stadionu.

Posle toga nije jasno šta se sa njim zapravo desilo.

22.02.2026🇷🇸FK Crvena Zvezda - FK Partizan Beograd, Delije provocations for Grobari on stadium roof - Every true Grobar(i) celebrates Franjo Tuðman ( serb. Svaki pravi grobar Tuðmana franju slavi)

Franjo Tuðman was Partizan president between 1952-1963 who changed club colors to… pic.twitter.com/3blssfNdGh — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 22, 2026