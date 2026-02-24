ŠOK SNIMAK SA MARAKANE! Evo kako je Franjo Tuđman završio među navijačima Partizana (VIDEO)
ZANIMLjIVO je bilo na tribinama tokom 178. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.
Delije su na početku podigle koreografiju sa polupanim parnim valjkom i brutalnom porukom za Grobare. Potom, sa krova stadiona "Rajko Mitić" se spustio transparent na kojem je pisalo sledeće:
- Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi... - posle čega je i nastao haos na tom delu tribina.
Ovaj potez Delija se ni malo nije dopao navijačima Partizana na Jugu, usledio je potpuni haos, a neki od navijača popeli su se na krov stadiona "Rajko Mitić" i zapalili transparent o Tuđmanu.
Mnogi su se pitali kako se to uopšte desilo, a sada je isplivao i snimak na kom se vidi kako je jedan navijač Zvezde trčao po krovu Marakane nakon što je spustio pripremljen transparent, a onda je samo nestao u jednom od otvora na stadionu.
Posle toga nije jasno šta se sa njim zapravo desilo.
Preporučujemo
HRVATI U NEVERICI! "Otkud Franjo Tuđman na Marakani?"
23. 02. 2026. u 11:34
VELEOBRT! Hrvati koji su mučki napali Srbe za 4500 evra pušteni iz zatvora
24. 02. 2026. u 06:01
RUSI SE OVOME NISU NADALI: Pola Rusije besno zbog onog što se desilo u Beogradu (VIDEO)
23. 02. 2026. u 20:02
DA LI SE FUDBALSKA BAJKA NASTAVLjA? Bodeu će biti veoma teško da odbrani dva gola prednost na "Đuzepe Meaci"
POSLE poraza od 3:1 u Norveškoj, Inter mora da krene u potpuni juriš kada u revanšu plej-ofa Lige šampiona dočekao Bode glimt pred punim tribinama čuvene "Đuzepe Meace" (21.00).
24. 02. 2026. u 07:00
RUSI SE OVOME NISU NADALI: Pola Rusije besno zbog onog što se desilo u Beogradu (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - vezane su i za Beograd, Srbiju.
23. 02. 2026. u 20:02
POREKLO VASILIJA KOSTOVA: Rođen u Beogradu, ali njegovi roditelji NISU odatle - slave Svetog Luku
VASILIJE Kostov odavno više nije samo mlada nada Crvene zvezde. Nikako! On je jedan od motora i pokretača crveno-bele čete, a to pokazuju i golovi koje daje na velikim mečevima.
22. 02. 2026. u 18:50
Komentari (0)