ŠOK SNIMAK SA MARAKANE! Evo kako je Franjo Tuđman završio među navijačima Partizana (VIDEO)

24. 02. 2026. u 06:41

ZANIMLjIVO je bilo na tribinama tokom 178. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.

ШОК СНИМАК СА МАРАКАНЕ! Ево како је Фрањо Туђман завршио међу навијачима Партизана (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Delije su na početku podigle koreografiju sa polupanim parnim valjkom i brutalnom porukom za Grobare.  Potom, sa krova stadiona "Rajko Mitić" se spustio transparent na kojem je pisalo sledeće:

- Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi... - posle čega je i nastao haos na tom delu tribina.

Ovaj potez Delija se ni malo nije dopao navijačima Partizana na Jugu, usledio je potpuni haos, a neki od navijača popeli su se na krov stadiona "Rajko Mitić" i zapalili transparent o Tuđmanu.

Mnogi su se pitali kako se to uopšte desilo, a sada je isplivao i snimak na kom se vidi kako je jedan navijač Zvezde trčao po krovu Marakane nakon što je spustio pripremljen transparent, a onda je samo nestao u jednom od otvora na stadionu.

Posle toga nije jasno šta se sa njim zapravo desilo.

