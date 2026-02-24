AMERIČKE OČI UPRTE U KINESKE MANEVRE: Brigada PLA na vežbi po “ukrajinsko/ruskom” scenariju (VIDEO)

NARODNOOSLOBODILAČKA vojska (NOV/PLA) Kine sprovela je vežbu kombinovanog juriša na nivou brigade, integrišući pešadijska borbena vozila ZBD-04A sa sistemima protivvazdušne odbrane kratkog dometa HQ-17 i PGZ-04A.

Vežba ističe napor Kine da mehanizovani bataljoni ostanu u pokretu pod pretnjama dronova, helikoptera i krstarećih raketa, što je sposobnost koju pažljivo prate američki planeri odbrane.

Narodnooslobodilačka vojska izvela je vežbu kombinovanog juriša koja eksplicitno uparuje oklopne manevre sa protivvazdušnom odbranom kratkog dometa, oštreći sposobnost snaga da poguraju mehanizovane bataljone napred, dok istovremeno uskraćuju neprijateljskim helikopterima, dronovima i krstarećim raketama šansu da prekinu napad. Obuka je taktički značajna jer tretira protivvazdušnu odbranu ne kao sredstvo u pozadini, već kao sredstvo za omogućavanje manevra koje se mora kretati, osetiti i pucati u skladu sa formacijom za juriš. U savremenom kopnenom ratovanju, strana koja može da održava oklopna vozila u pokretu pod stalnim vazdušnim nadzorom i preciznim napadom dobija inicijativu, tempo i marginu preživljavanja potrebnu za iskorišćavanje prodora.

Snimci koje su objavili kineski vojni kanali opisuju brigadu NOAK koja organizuje svoje kombinovane bataljone za koordinisanu ofanzivnu i protivvazdušnu obuku, koristeći pešadijska borbena vozila sa gusenicama ZBD-04A, raketne sisteme zemlja-vazduh kratkog dometa HQ-17 i samohodne protivvazdušne topove PGZ-04A. Komplet opreme nije slučajan. On predstavlja namerno slojeviti, mobilni štit namenjen zaštiti mehanizovane pešadije dok se približavaju dometu direktne vatre, prelaze opasna područja i konsoliduju se od kontranapada, sve pod vazdušnom pretnjom koja sada uključuje male bespilotne letelice, municiju koja se zadržava i helikoptersko protivoklopno oružje.

U srži ofanzivnog paketa, ZBD-04A pruža mehanizovanom pešadijskom elementu ravnotežu zaštite, mobilnosti i teške vatrene moći koja je optimizovana za borbu zajedno sa tenkovima. Tehnički podaci iz otvorenog izvora opisuju gusenično vozilo klase 24 tone koje nosi posadu od tri čoveka plus pešadijsko odeljenje od sedam vojnika, sa stabilizovanim topom niskog pritiska od 100 mm uparenim sa koaksijalnim automatskim topom od 30 mm i mitraljezom, i navodnim nivoom prednje zaštite namenjenim za odbijanje vatre iz automatskog topa od 30 mm. U praksi, to znači da bataljon ZBD-04A može da isporučuje supresivnu vatru, probija i čisti branjene položaje sa pešadijom bez konja, i brzo prelazi između direktnog vatrenog angažovanja i brzog kretanja, uz zadržavanje dovoljno oklopa da preživi fragmente i pretnje srednjeg kalibra koje dominiraju prednjom ivicom bojišta.

Raspored naoružanja ZBD-04A takođe ukazuje na to kako NLA očekuje da će se mehanizovana pešadija boriti u okruženju visokog intenziteta. Sistem od 100 mm daje dvostruku ulogu: visokoeksplozivnu podršku pešadiji i terenskim utvrđenjima, plus mogućnost lansiranja vođene municije u nekim konfiguracijama, dok top od 30 mm obezbeđuje veliku brzinu dejstva na izložene trupe, lako oklopljene objekte i vatrene tačke. Kada se upare sa modernim nišanima i stabilizacijom, ovi atributi omogućavaju taktiku borbe u pokretu koja smanjuje vreme izlaganja, komplikuje ciljanje neprijatelja i kompresuje cikluse odlučivanja, posebno kada bataljon izvodi kratke, snažne udare uz podršku artiljerije i elektronskog ratovanja.

Ono što vežbu čini otkrivajućom je prisustvo HQ-17 i PGZ-04A koji deluju kao prateći sloj protivvazdušne odbrane, a ne kao statički kišobran. HQ-17 se široko procenjuje kao sistem kratkog dometa izveden iz sistema Tor, za sve vremenske uslove, dizajniran da zaštiti prednje jedinice od niskoletećih aviona, krstarećih raketa i drugih vazdušnih pretnji. Opisi u otvorenim izvorima pripisuju mu radare za nadzor i praćenje ugrađene u sistem, mogućnost istovremenog dejstva na dve mete i raketu koja se nosi u punjenju od osam metaka po lansirnom vozilu, sa prijavljenim dometima dejstva u kategoriji kratkog dometa koji variraju u zavisnosti od varijante, ali se uglavnom kreću u nekoliko desetina kilometara. U taktičkom smislu, HQ-17 daje mehanizovanom bataljonu mobilni balon zabrane leta koji se može premeštati kako napad napreduje, primoravajući neprijateljske avione i veće bespilotne letelice da deluju više, dalje ili opreznije. Foto printskrin Iks@ChinaMilBugle



Kombinovano prisustvo HQ-17 i PGZ-04A sugeriše da je brigada uvežbavala ritam kretanja-pucanja-kretanja u kojem sredstva protivvazdušne odbrane preskaču granice kako bi održala pokrivenost nad ešalonom napada. Taktički problem je poznat: ako protivvazdušna odbrana zaostaje, napad postaje ranjiv upravo u trenutku kada je najizloženiji, tokom kretanja ka kontaktu, proboju ili konsolidaciji. Ako se protivvazdušna odbrana pomeri predaleko napred bez zaštite, rizikuje da bude uništena direktnom vatrom ili artiljerijom. Obuka koja koordinira mehanizovane udare sa pozicioniranjem protivvazdušne odbrane, radarskom disciplinom i autoritetom za angažovanje je stoga više od obaranja ciljeva; radi se o održavanju zamaha u osporavanim vazdušnim uslovima.

Razlozi Pekinga za isticanje koordinisanog naoružanja su i praktični i strateški. Sa praktične strane, širenje dronova i preciznih udara učinilo je manevarske formacije sve otkrivenijim i ciljanim, terajući vojske da ponovo uče kako da prežive pod stalnim vazdušnim osmatranjem. Sa strategijske strane, procene američke vojske o tome kako se NLA bori u velikim borbenim operacijama ističu da se očekuje da će teški kombinovani bataljoni izgrađeni oko ZBD-04A i tenkova delovati pod organskim kišobranom kratkog dometa protivvazdušne odbrane koji uključuje HQ-17 sisteme i radarom kontrolisanu protivvazdušnu artiljeriju, kao što je porodica PGZ-95. Vežba je u skladu sa tim doktrinarnim očekivanjem: to je vidljiva proba kako NLA namerava da održi oklopne vrhove koplja održivim kada protivnik pokuša da oslabi ofanzivu napadnom avijacijom, rojevima bespilotnih letelica i municijom za distanciranje.

Širi signal je da PLA nastavlja da daje prioritet kompetenciji kombinovanih oružja na nivou brigade gde su manevar, zaštita i protivvazdušna odbrana integrisani, a ne dekonfliktni. Ovaj pristup podržava širu putanju modernizacije Kine ka agilnijim, zajednički sposobnim snagama, dizajniranim da nametnu operativne dileme tehnološki naprednim protivnicima. Ako vežbe poput ove postanu rutinske, one će ukazati na to da Kina ulaže velika sredstva u neglamurozan, ali odlučujući skup veština održavanja mehanizovanih snaga u životu i kretanja pod vazdušnom pretnjom, što je preduslov za svaku kampanju visokog tempa gde prva strana koja izgubi slobodu manevra verovatno će izgubiti bitku.

