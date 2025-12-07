OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nedelja
16.30 Burž - Nanter +169,5 (1,90)
19.00 Pariz - Sen Kenten +177,5 (2,15)
Kvota: 4,09
