TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

07. 12. 2025. u 07:40

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за недељу

Foto: Profimedia

Nedelja

16.30 Burž - Nanter +169,5 (1,90)

19.00 Pariz - Sen Kenten +177,5 (2,15)

Kvota: 4,09

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA ZAPANJENA: Velika zvezda ne samo da se odrekla ruskog državljanstva, već je otkriveno i - ovo!
Tenis

0 5

RUSIJA ZAPANjENA: Velika zvezda ne samo da se odrekla ruskog državljanstva, već je otkriveno i - ovo!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

06. 12. 2025. u 20:21

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!
Ostali sportovi

4 11

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ostala bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva jer je u meču u kome joj je i bod bio dovoljan izgubila od Crne Gore - konačan rezultat glasio je 17:33 (9:13) posle zaista neverovatnih dešavanja na parketu u Dortmundu, na kome je naročito briljirala Armel Keli Atinžre, golman Crnogorki, koja je ostvarila čak 18 odbrana, zaustvivši nestvarna 62% šuteva koji su išli ka golu koji je čuvala.

06. 12. 2025. u 17:00 >> 17:01

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!
Ostali sportovi

4 11

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ostala bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva jer je u meču u kome joj je i bod bio dovoljan izgubila od Crne Gore - konačan rezultat glasio je 17:33 (9:13) posle zaista neverovatnih dešavanja na parketu u Dortmundu, na kome je naročito briljirala Armel Keli Atinžre, golman Crnogorki, koja je ostvarila čak 18 odbrana, zaustvivši nestvarna 62% šuteva koji su išli ka golu koji je čuvala.

06. 12. 2025. u 17:00 >> 17:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Audio BM slušni aparati – gratis baterije za celu godinu

Audio BM slušni aparati – gratis baterije za celu godinu