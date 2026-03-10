Svet

STUDIJA SPROVEDENA NA 100 MILIONA LJUDI POKAZALA: Povremeno korišćenje narkotika poveća rizik od moždanog udara kod mladih

10. 03. 2026. u 00:11

REKREATIVNO korišćenje narkotika kod mlađe populacije može za više od 100 odsto da poveća rizik od moždanog udara, objavljeno je u naučnoj studiji koju je sproveo britanski Univerzitet Kembridž.

Naučnici su analizirali medicinske podatke više od 100 miliona ljudi i otkrili da je rizik od moždanog udara bio 122 odsto veći među korisnicima amfetamina, 96 odsto veći kod korisnika kokaina i 37 odsto među korisnicima kanabisa, prenosi „Gardijan“.

Amfetamini i kokain mogu izazvati skok krvnog pritiska, ali i suziti krvne sudove u mozgu, što potencijalno objašnjava zašto su korisnici izloženi većem riziku od krvarenja i blokada u mozgu.

Kokain takođe ubrzava sklerozu jer se holesterol, masti i druge supstance brže talože u arterijama i prouzrokuju njihovo stvrdnjavanje i sužavanje.

I kanabis sužava krvne sudove i može pogoršati problem podsticanjem stvaranja krvnih ugrušaka, navodi se u studiji istraživača sa Kembridža.

Međutim, istraživači nisu ustanovili da opioidi i lekovi protiv bolova koji izazivaju zavisnost povećavaju rizik od moždanog udara.

