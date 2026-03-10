NBA LIGA JE NA OVO ČEKALA 65 GODINA! Kakva ludnica u Oklahomi, Denver pao posle nezapamćene drame, a Nikola Jokić... (VIDEO)
SPEKTAKULARAN meč u NBA ligi!
Denver Nagetsi su opet poraženi od Oklahoma siti Tandera 129:126 trojkom Šej Gildžes Aleksandera u poslednjoj sekundi utakmice.
Spektakularna završnica u Oklahomi, bez sumnje jedna od najuzbudljivijih u poslednje vreme u NBA ligi i novi, treći trijumf zvaničnog šampiona protiv Denvera ove sezone!
Kakva drama u finišu meča! Kad su domaći navijači već polako počeli da slave pobedu svojih mezimaca (pri rezultatu 123:116), razgoropadio se Nikola Jokić, vezao devet poena (stiglo se do egal završnice, 126:126), da bi na sve to pravi odgovor pronašao Šej Gildžes Aleksander i trojkom na 2,7 sekundi do kraja doneo veliko slavlje Tanderima - 129:126.
Nikola Jokić je ponovo ispisao istoriju NBA. Srpski centar stigao je do 323. utakmice u karijeri sa najmanje 20 poena, 10 skokova i pet asistencija, čime je prestigao legendarnog Karima Abdula Džabara i postavio novi rekord u poslednjih 65 godina.
U pobedničkom timu najefikasniji je bio Šej sa 35 poena, devet skokova i 15 asistencija, a pratili su ga Vilijams sa 29 i Mičel sa 24 poena. U Denveru pored Nikole Jokića Hardavej je ubavio 28, a povratnik Eron Gordon 23, dok je Džamal Marej imao 21 poen.
Na ovoj utakmici je i Šej oborio nestvaran rekord. Kanađanin je stigao Vilta Čemberlena po broju mečeva na kojima je ubacio 20+ poena. Veliki Vilt je između 1961. i 1963 godine nanizao 126 mečeva sa 20 ili više ubačenih košev, dok je as Tandera niz započeo 1. novembra 2024.
