NBA LIGA JE NA OVO ČEKALA 65 GODINA! Kakva ludnica u Oklahomi, Denver pao posle nezapamćene drame, a Nikola Jokić... (VIDEO)

10. 03. 2026. u 05:50

SPEKTAKULARAN meč u NBA ligi!

НБА ЛИГА ЈЕ НА ОВО ЧЕКАЛА 65 ГОДИНА! Каква лудница у Оклахоми, Денвер пао после незапамћене драме, а Никола Јокић... (ВИДЕО)

Foto AP

Denver Nagetsi su opet poraženi od Oklahoma siti Tandera 129:126 trojkom Šej Gildžes Aleksandera u poslednjoj sekundi utakmice. 

Spektakularna završnica u Oklahomi, bez sumnje jedna od najuzbudljivijih u poslednje vreme u NBA ligi i novi, treći trijumf zvaničnog šampiona protiv Denvera ove sezone!

Kakva drama u finišu meča! Kad su domaći navijači već polako počeli da slave pobedu svojih mezimaca (pri rezultatu 123:116), razgoropadio se Nikola Jokić, vezao devet poena (stiglo se do egal završnice, 126:126), da bi na sve to pravi odgovor pronašao Šej Gildžes Aleksander i trojkom na 2,7 sekundi do kraja doneo veliko slavlje Tanderima - 129:126.

Nikola Jokić je ponovo ispisao istoriju NBA. Srpski centar stigao je do 323. utakmice u karijeri sa najmanje 20 poena, 10 skokova i pet asistencija, čime je prestigao legendarnog Karima Abdula Džabara i postavio novi rekord u poslednjih 65 godina.

U pobedničkom timu najefikasniji je bio Šej sa 35 poena, devet skokova i 15 asistencija, a pratili su ga Vilijams sa 29 i Mičel sa 24 poena. U Denveru pored Nikole Jokića Hardavej je ubavio 28, a povratnik Eron Gordon 23, dok je Džamal Marej imao 21 poen. 

Na ovoj utakmici je i Šej oborio nestvaran rekord. Kanađanin je stigao Vilta Čemberlena po broju mečeva na kojima je ubacio 20+ poena. Veliki Vilt je između 1961. i 1963 godine nanizao 126 mečeva sa 20 ili više ubačenih košev, dok je as Tandera niz započeo 1. novembra 2024.

