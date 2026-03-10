MODŽTABU IZABRALA GARDA: Vašington suočen sa novim iranskim liderom, kog podržavaju strukture sa kojima ratuje

NOVI iranski vrhovni verski vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei(56), sin ubijenog lidera u Teheranu, došao je na ovu funkciju zahvaljujući bliskim vezama sa Iranskom revolucionarnom gardom, najmoćnijom snagom u zemlji.

Foto: Profimedia

Upravo ta činjenica, doprinela je da američki predsednik Donald Tramp, pre imenovanja, izjavi da "bi Modžtaba Hamnei bio neprihvatljiv izbor". Zato mediji navode da je novom ajatolahu već "nacrtana meta na čelu", što je ranije potvrdio i izraelski ministar odbrane Izrael Kac, rekavši "da će bilo koji naslednik odmah postati nedvosmislena meta za likvidaciju".

Blumberg je ranije izvestio da Modžtaba upravlja investicionom imperijom, a izvori tvrde da ima pristup računima u Švajcarskoj i nekrtninama u Vritaniji vrednim više od sto miliona dolara. Ovo bogatstvo održava uprkos američkim sankcijama koje su mu uvedene još2019. Modžtaba se krije od očiju javnosti i nikada nije bio na zvaničnoj državnoj funkciji, ali se veruje da ima ogroman uticaj na iransku administraciju.

Putin: Podrška Moskve RUSKI predsednik Vladimir Putin čestitao je vrhovnom lideru Irana Modžtabi Hamneiju izbor na tu funkciju, saopšteno je Kremlja."Sada, kada se Iran suočava sa oružanom agresijom, vaš rad na ovoj visokoj poziciji će nesumnjivo zahtevati veliku hrabrost i posvećenost. Uveren sam da ćete časno nastaviti delo svog oca i ujediniti iranski narod pred teškim iskušenjima", navodi se u poruci. Putin je potvrdio podršku Moskve Teheranu i solidarnost sa iranskim narodom. "Rusija je bila i ostaće pouzdan partner Islamske Republike Iran. Želim vam uspeh u rešavanju teških izazova, dobro zdravlje i snagu duha", navodi se u Putinovoj poruci.

Pre zavnične objave da je izabaran novi vođa, član Skupštine stručnjaka, rekao je da je među uslovima da neko bude imenovan za novog vođu Irana, da ga "neprijatelj mrzi". Osnova za ovo, Tramp ima i u činjenici da je želeo da ima udela u izboru novog vođe u Teheranu, što je Iran odlučno odbacio.

Na pitanje da li je Modžtaba Hamnei za Vašington "neprihvatljiv" zbog svojih radikalnih stavova i delovanja, ili zato što neće biti dobar saveznik Amerike, analitičari ocenjuju da najveću ulogu kad su SAD u pitanju ima podrška Iranske garde, protiv koje je najviše i pokrenut američko-izraelski napad na Iran.

Za razliku od oca, Modžtaba se trudio da živi povučeno. Nikad nije bio na položaju u vladi, nije držao javne govore, ni davao intervjue, a objavljen je mali broj njegovih fotografija i snimaka.

Foto: Profimedia

Rođen 1969, u severoistočnom gradu Mašhadu, Modžtaba je drugo od Hamneijevih šestoro dece. Završio je srednju versku školu Alavi u Teheranu. Sa 17 godina, služio je u vojsci u nekoliko kratkih navrata tokom iransko-iračkog rata, navode mediji. Modžtaba je 1999. godine išao u Kom, sveti grad koji se smatra važnim centrom šiitske teologije, da bi nastavio verska učenja. Sve do tada, nije nosio versku odeždu, a nejasno je zašto je u versku školu pošao u 30. godini, budući da se to uobičajeno radi u mlađim danima.

Modžtabino ime, prvi put je ušlo u javnu arenu tokom predsedničkih izbora 2005, koji su se završili pobedom Mahmuda Ahmadinedžada, populističkog predstavnika tvrde struje.

Mnogi očekuju da Modžtaba nastavi očevu tvrdu politiku. Drugi, međutim, veruju da je malo verovatno da bi čovek koji je u američko-izraelskim udarima izgubio oca, majku i ženu popustio pod pritiscima Zapada. Ali, sada se suočava sa zadatkom da Islamska Republika preživi, a usput, treba i da ubedi javnost da je prava osoba da povede zemlju na put izvlačenja iz političke i ekonomske pustoši.

Njegov kapacitet kao lidera nije poznat, a utisak da se republika pretvara u nasledni sistem zarad održanja dinastije Hamnei, mogla bi dodatno da produbi nezadovoljstvo javnosti, upozoravaju eksperti.