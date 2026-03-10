ŠOK NA MALOM KALEMEGDANU! Crvena zvezda ostaje bez najboljeg igrača
PRAVO niotkuda!
Košarkaški klub Crvena zvezda uskoro bi mogao da ostane bez jednog od najboljih igrača Džordana Nvore.
Kako se može čuti, za usluge nekadašnjeg igrača Efesa zainteresovan je Real Madrid koji bi želeo da vidi Nvoru u ekipi za narednu sezonu.
Crveno-beli imaju opciju produžetka saradnje sa Nigerijcem, ali jasno je da to neće biti lak zadatak s obzirom na njegove partije ove sezone.
Ove sezone Džordan Nvora ima prosek od 17.5 poena, 4.4 skoka i indeks od 16.5 u dosadašnjim utakmicama.
