Košarka

ŠOK NA MALOM KALEMEGDANU! Crvena zvezda ostaje bez najboljeg igrača

Новости онлине

10. 03. 2026. u 07:00

PRAVO niotkuda!

ШОК НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ! Црвена звезда остаје без најбољег играча

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Košarkaški klub Crvena zvezda uskoro bi mogao da ostane bez jednog od najboljih igrača Džordana Nvore.

Kako se može čuti, za usluge nekadašnjeg igrača Efesa zainteresovan je Real Madrid koji bi želeo da vidi Nvoru u ekipi za narednu sezonu.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

 

Crveno-beli imaju opciju produžetka saradnje sa Nigerijcem, ali jasno je da to neće biti lak zadatak s obzirom na njegove partije ove sezone.

Ove sezone Džordan Nvora ima prosek od 17.5 poena, 4.4 skoka i indeks od 16.5 u dosadašnjim utakmicama.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET SE SMEJE HRVATSKIM NAVIJAČIMA: O ovoj sceni sa Hajduk Split - Dinamo Zagreb priča planeta! (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATSKIM NAVIJAČIMA: O ovoj sceni sa Hajduk Split - Dinamo Zagreb priča planeta! (FOTO)