JUČE SMO PROŠLI! Evo Tip tiket za utorak!

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Utorak 21.00 Atalanta - Bajern Minhen G 2+ (1.55)



21.00 Njukasl - Barselona G 2+ (1.73) 21.00 Atletiko Madrid - Totenhem 1 (1.77)21.00 Njukasl - Barselona G 2+ (1.73) Ukupna kvota: 4.81

Bajern je napadački jedan od najboljih timova Evrope i teško da će Atalanta moći da ga zaustavi.

Totenhem je u ozbiljnim problemima, igra katastrofalno i Atletiko će to znati da iskoristi.

Barsa je jednom ove sezone već dala dva gola na "Sent Džejmsisu", sada je još zdravija, svi napadači su joj tu i verujemo da će ponovo biti dominantna.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć