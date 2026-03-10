JUČE SMO PROŠLI! Evo Tip tiket za utorak!
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
21.00 Atalanta - Bajern Minhen G 2+ (1.55)
21.00 Njukasl - Barselona G 2+ (1.73)
Ukupna kvota: 4.81
Bajern je napadački jedan od najboljih timova Evrope i teško da će Atalanta moći da ga zaustavi.
Totenhem je u ozbiljnim problemima, igra katastrofalno i Atletiko će to znati da iskoristi.
Barsa je jednom ove sezone već dala dva gola na "Sent Džejmsisu", sada je još zdravija, svi napadači su joj tu i verujemo da će ponovo biti dominantna.
