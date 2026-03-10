Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo Tip tiket za utorak!

В.М.

10. 03. 2026. u 06:57

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево Тип тикет за уторак!

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

21.00 Atalanta - Bajern Minhen G 2+ (1.55)

21.00 Atletiko Madrid - Totenhem 1 (1.77)
21.00 Njukasl - Barselona G 2+ (1.73)

Ukupna kvota: 4.81

Bajern je napadački jedan od najboljih timova Evrope i teško da će Atalanta moći da ga zaustavi.

Totenhem je u ozbiljnim problemima, igra katastrofalno i Atletiko će to znati da iskoristi.

Barsa je jednom ove sezone već dala dva gola na "Sent Džejmsisu", sada je još zdravija, svi napadači su joj tu i verujemo da će ponovo biti dominantna.

