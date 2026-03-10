Tenis

KAKAV ŠAMAR HRVATU! Novak Đoković je uradio nešto neverovatno na Indijan Velsu

10. 03. 2026. u 06:29

NAKON pobede u singlu Novak Đoković je ostvario još jedan podvig.

FOTO: Profimedia

Iako su ga već svi otpisali i glavna tema u teniskim krugovima je kada će u penziju Srbin je odlučio da se na mastersu u SAD prijavi i za takmičenje u dublu. I ne samo to. Nole je zajedno sa Stefanosom Cicipasom napravi pravu senzaciju pošto su eliminisali treće nosioce Matea Pavića i Marsela Arevala sa 6:3, 6:2.

Ovo je Đokoviću bio prvi nastup u dublu ove sezone. Više od godinu dana nije igrao parove, još od penzionisanja Fernanda Verdaska u Dohi kada je sa Špancem isto prošao jedno kolo.

Ne može se opisati tačno koliko je srpski teniser promenio pristup ovoj teniskoj sferi, možda se prebaci za koju godinu samo da igra dubl, a koliko je dobar u tome najbolje je osetio nesrećni Hrvat. Pavić, godinama jedan od najboljih dubl igrača nije imao šanse u paru sa Arevalom protiv Novaka i Cicipasa.

Srbin i Grk su izgledali kao beton.Za samo 54 minuta su izgurali Pavića i Arevala, dva momka koji su zaista strah i trepet u dubl konkurenciji.

Čak 27/30 poena na prvom servisu je srpsko-grčki par uzeo, dok je na drugom to bilo 11/14. Jasan zaključak ukazuje da su ova dva momka sa Balkana izgubila samo šest poena u čitavom susretu na svoj servis protiv takvog rivala, deluje zaista nestvarno.

Fudbal
