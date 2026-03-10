"STUDENTI BLOKADERI SU TELO BEZ GLAVE" Analitičari za "Novosti" o onima koji su protiv Srbije: Ta priča prosto ne ide

NESLAGANjE između blokadera i opozicije svakim danom je sve jasnije, a u prilog tome najbolje govore poslednje izjave Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde, o dešavanjima u Smederevskoj Palanci.

Foto: Petar Vujanić/Novosti

Kako su objasnili naši sagovornici naredni period će doneti još veću nervozu i jači sukob između ta dva tabora, a to je nužna posledica nefunkcionalnog saveza.

- Teško je okupiti one koje zanima samo fotelja sa onima koji bi hteli da menjaju čitav kosmos. Tako da, ovde imamo telo bez glave, to su studenti blokaderi, i glavu bez tela, to su pripadnici ekstremne opozicije. Kako god uradili i spajali, imaćemo frankenštajna ideološkog, koji je nefunkcionalan sem da se slika u ogledalu sopstvenih želja. U svim drugim variantama ta priča prosto ne ide. Tako da, sve ovo što se događalo u Smederevskoj palanci je ustvari samo nužna posledica nefunkcionalnog saveza, gde potpuno različito pričaju i pokušavaju da se funkcionalno spajaju uoči lokalnih izbora. Stvar će u svakom slučaju biti komplikovana, a šta god oni uradili, jer nemoguće je da se dogovore oni koji nemaju nikakvo iskustvo, u odnosu na one koji imaju iskusstvo, a koje ih ničemu nije naučilo sve ove godine - rekao je za "Novosti" analitičar Dragoslav Bokan.

Foto Petar Vujanić

Narodni poslanik u Skupštini Srbije Danijela Vujičić je za "Novosti" navela da neslaganja među blokaderima i delom opozicije više nisu samo političke razlike.

- Nije Srbija buvljak u kome je narod "second hand" roba za potrosene ambicije propalih blokadera i opozicije. Građani Srbije dobro znaju da ne žele da skinu odelo dostojanstva napretka i da ga zamene ritama prosjaka koji razmislja o narednom obroku - počela je ona, pa dodala:

- Neslaganja među blokaderima i delom opozicije više nisu samo političke razlike – to je otvoreni rat sujeta, interesa i borbe za kontrolu nad malim političkim plenom koji dele. Ono što je otkrio Dragan Đilas o dešavanjima uoči izbora u Smederevskoj Palanci samo je ogolilo pravu sliku tog tabora: međusobno nepoverenje, zakulisne dogovore i stalne svađe.

Foto: Novosti

- „Gde je mnogo glava, tu je malo pameti.“ Upravo to danas vidimo u redovima blokadera i opozicije – svako vuče na svoju stranu, svako misli da je najpametniji, a zajedničke politike i odgovornosti nema. Ali oholost prethodi padu. Kada se politika svede na sujetu, lične ambicije i borbu za fotelje koje još nisu ni osvojene, rezultat su svađe i raskoli kakve sada gledamo. Građani Srbije zato jasno vide kontrast – sa jedne strane politiku stabilnosti, razvoja i rezultata koju predvodi Aleksandar Vučić, a sa druge tabor u kome vladaju svađe, međusobne optužbe i borba za prevlast. A ako ne mogu da se dogovore ni oko jedne opštine, ni oko jednih izbora, onda se logično postavlja pitanje: kako bi vodili Srbiju? Država nije mesto za politički haos i sujete, već za ozbiljnu politiku i odgovornost prema narodu.