PA, GDE BAŠ ON? Novak Đoković saznao ime rivala u osmini finala Indijan Velsa
Srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u osminu finala turnira u Indijan Velsu, prvi put od 2017. godine.
U borbi za četvtfinale će igrati protiv aktuelnog šampiona ovog turnira, 14. tenisera sveta, Džeka Drejpera.
Drejper je u dva seta pobedio 20. tenisera sveta, Fransiska Serundola iz Argetine i definitivno mu odgovaraju uslovi u Indijan Velsu.
Inače, Đoković i Drejper su se samo jednom sastali i to sada već davne 2021. godine u prvom kolu Vimbldona, kada je tada 19-godišnji Drejper iznenađujuće uzeo prvi set, ali je potom Srbin bez poteškoće uzeo naredna tri.
Meč će se odigrati u sredu, ali se još uvek ne zna satnica.
