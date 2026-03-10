Tenis

PA, GDE BAŠ ON? Novak Đoković saznao ime rivala u osmini finala Indijan Velsa

Новости онлине

10. 03. 2026. u 06:09

Srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u osminu finala turnira u Indijan Velsu, prvi put od 2017. godine.

FOTO: Profimedia

U borbi za četvtfinale će igrati protiv aktuelnog šampiona ovog turnira, 14. tenisera sveta, Džeka Drejpera.

Drejper je u dva seta pobedio 20. tenisera sveta, Fransiska Serundola iz Argetine i definitivno mu odgovaraju uslovi u Indijan Velsu.

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

 

Inače, Đoković i Drejper su se samo jednom sastali i to sada već davne 2021. godine u prvom kolu Vimbldona, kada je tada 19-godišnji Drejper iznenađujuće uzeo prvi set, ali je potom Srbin bez poteškoće uzeo naredna tri.

Meč će se odigrati u sredu, ali se još uvek ne zna satnica.

