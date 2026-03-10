EU I ZELENSKI ĆE DA POBESNE Tramp potvrdio: Administracija SAD će odustati od odrđenih snakcija vezanih za naftu
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će njegova administracija odustati od određenih sankcija vezanih za naftu kako bi snizila cene.
Izjava je data u trenutku dok cene nafte rastu nakon što su SAD i Izrael napali Iran, a potrošači plaćaju sve skuplje gorivo na pumpama, prenosi CNN.
Tramp nije precizirao koje će sankcije biti ukinute.
-Imamo sankcije prema nekim zemljama. Uklonićemo te sankcije dok se situacija ne stabilizuje, istakao je on.
Iran i Rusija spadaju među najviše sankcionisane zemlje, a obe su bogate naftom.
Nedavno je Tramp Indiji odobrio izuzetak koji joj omogućava veći uvoz ruske nafte, kao deo trgovinskog sporazuma sa SAD, koji je predviđao smanjenje indijskih kupovina iz Rusije.
(Tanjug)
