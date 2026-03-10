ODLOŽITE DOGOVORE I POTPISIVANJE UGOVORA Astro savet za utorak 10. mart: Evo kako će na horoskopske znake danas uticati Mesec

MESEC u toplom, srdačnom i prijateljski nastrojenom Strelcu, i danas podiže raspoloženje, optimizam i želju za druženjem, putovanjima, što najviše osećaju Ovnovi, Lavovi i Strelci, ali i Blizanci, Vage i Vodolije.

Foto: Profimedia

Jer, osnovna, duševna, potreba Meseca u Strelcu je sloboda, što najbolje shvataju oni koji imaju ovu poziciju Meseca u ličnom horoskopu.

Mesec u devetom zodijačkom znaku danas pravi napete aspekte sa Suncem, retrogradnim Merkurom i Jupiterom (koji upravlja Strelcem ali znakom Riba u kome su tranzitno Sunce i Merkur). To nisu najbolji aspekti za sklapanje poslova, dogovora ili potpisivanje ugovora, pa ih je bolje odložiti, ako je to moguće.

Pošto je Jupiter egzaltiran u Raku, vodene znake će vući želja za dalekim, egzotičnim predelima, u prekookeanskim zemljama. Naročito prema onima koje odavno žele da posete, a do sada možda niste imali mogućnosti. Budući da je Merkur u retrogradnom hodu, a pravi trigon sa Jupiterom veće su šanse da to i ostvare.

Na zdravstvenom planu, trebalo bi povesti računa o načinu ishrane i izbegavati alkohol. Mogući su i problemi sa išijasom, zbog fizičke nepripremljenosti za veće napore.