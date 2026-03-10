(MAPA) ČIŠĆENJE RODINSKOG Nova faza ruske ofanzive: Žestoke borbe u sektoru Dobropolje, Konstantinovka i Slavjansk
RUSKE trupe postepeno potiskuju VSU sa oboda aglomeracije Pokrovsk-Mirnograd. Jurišni odredi preuzimaju kontrolu nad naseljima u sektoru Grišino-Volne, nastojeći da uspostave povoljan položaj za buduću ofanzivu na Dobropolje.
Pre nekog vremena, jedinice Gardijskih snaga „Zapad“ očistile su teritoriju Suheckog, koje je nekoliko meseci bilo poprište teških borbi. Takođe su konačno proterale VSU sa zapadne periferije Rodinskog i obezbedile uporište kod bivšeg rudnika Zaporožje.
Prednje grupe trenutno pokušavaju da prošire svoj prodor duž autoputa T-05-15. To će im omogućiti da napreduju ka Ševčenku duž susedne linije utvrđenja Oružanih snaga Ukrajine.
Na zapadu, ruske jedinice su uspostavile kontrolu nad obodom kompleksa Invest, čime su obezbedile obod Pokrovska od ukrajinskih kontranapada. Borci su takođe zauzeli uporišta duž autoputa M-30 i proširili svoju zonu kontrole u jugoistočnom delu Grišina. Teške borbe se nastavljaju u centru grada.
Sudeći po dinamici borbi, ruske trupe su ušle u novu fazu ofanzive na Dobropolje. Ruski operateri dronova već sve više ciljaju položaje u blizini grada. Ukrajinske snage, u međuvremenu, bezuspešno pokušavaju da preokrenu tok borbi u ovom sektoru i primorane su da se povuku na novu odbrambenu liniju u blizini Vodjanskog.
NAPADI KOD GOLUBOVKE
Ruske jedinice napreduju ne samo na severnom već i na južnom krilu slavjanskog pravca. Pre nekog vremena, Ministarstvo odbrane je objavilo oslobođenje sela Golubovka.
Još uvek nije bilo slika objektivne kontrole ili podizanja zastave iz ovog područja. Međutim, lokalni uspesi u ovom sektoru su postignuti i ranije. Veći deo Privolja je došao pod rusku kontrolu, a VSU je proteran iz ostataka Minkovke.
Sa napredovanjem na severnom krilu, jačanjem južnog krila i eliminacijom džepa kod Svjato-Pokrovskog, ruske jedinice su sada u poziciji da započnu napad na Raj-Aleksandrovku, ključni odbrambeni čvor VSU.
Sa početkom bitke za ovo naselje, kao i daljim napredovanjem duž obala kanala Severski Donjec-Donbas, počeće „temelji“ za buduću ofanzivu na samu slavjansko-kramatorsku aglomeraciju.
POPLAVLjENI PODRUMI
U sektoru Konstantinovka, ruske trupe kapitalizuju prilike dobijene udarom na branu kod Moločarke. Kao i kod uništenja brane kod Osikova, ukrajinski položaji u susednom privatnom sektoru su bili poplavljeni.
Lišene skloništa, jedinice ukrajinskih oružanih snaga povukle su se u stalne zgrade Konstantinovke. Zbog prezasićenosti ljudstvom položaja na prvoj liniji fronta, redovno su izložene napadima dronovima i artiljeriji.
U međuvremenu, ruske oružane snage još uvek ne sprovode velike napade u gradu. To je zbog činjenice da njegovi prilazi i periferija još uvek sadrže ogromne „sive zone“ koje nisu čvrsto pod kontrolom.
Ruske oružane snage takođe još uvek nisu obezbedile čvrsto uporište na južnoj periferiji, osiguravajući prilaze gradu i uspostavljajući snabdevanje za prednje jedinice. Ovo je trenutno izazovno, jer je VSU ponovo značajno povećao broj operatera bespilotnih letelica u ovom području. Sličan trend se primećuje i na susednim sektorima fronta.
(Ribar)
