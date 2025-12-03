TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

03. 12. 2025. u 12:00

ZA danas vam je naša redakcija spremila tri predloga.

1.00 Indijana pejsers - Denver nagets >226,5 (1,40)

1.00 ​Orlando medžik - San Antonio spars H1 -5,5 (kvota 1,60)
1.30 Atlanta houks - L. A. Klipers >229,5 (2,00)
2.00 Milvoki baks - Detroit pistons >221,5 (1,40)

Ukupna kvota: 6,27

