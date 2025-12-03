NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
ZA danas vam je naša redakcija spremila tri predloga.
NBA
1.00 Indijana pejsers - Denver nagets >226,5 (1,40)
1.30 Atlanta houks - L. A. Klipers >229,5 (2,00)
2.00 Milvoki baks - Detroit pistons >221,5 (1,40)
Ukupna kvota: 6,27
