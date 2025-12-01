TIM IZ KALIFORNIJE MELJE: Lejkersi jure osmu uzastopnu pobedu
LOS Anđeles lejkersi će u noći između pobedeljka i utorka ugostiti Finiks.
Lejkersi su nastavili sa dobrim partijama, ostvarili su i sedmu uzastonu pobedu i trenutno su druga najbolja ekipa na Zapadu.
Luka Dončić je prikazao još jednu briljantnu partiju, imao je učinak od 34 poena, 12 skokova i 7 asistencija.
Ostin Rivs ga he pratio sa 33, dok su Ejton i Hačimura kombinovano sakupili 36 pogodaka.
Verujemo da će tim iz Kalifornije produžiti niz.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,50)
