OKRŠAJ BRUKLINA I NJUJORKA: Niksi mogu mnogo bolje

Marko Milosavljević

24. 11. 2025. u 14:57

KOŠARKAŠI Njujorka će u noći između ponedeljka u utorka gostovati Bruklinu.

FOTO: Tanjug/AP

Niksi igraju nešto slabije nego što se to očekvalo od njih, u dosadašnjem delu takmičenja su pretrpeli šestp poraza.

Ostvarili su devet pobede, ali u prethodnom kolu je bolja od njih bila ekipa Orlanda rezultatom 133:121.

Džejlen Branson je sa 33 poena i 11 asistencija bio najistaknutiji u poraženom taboru, Karl-Entoni Tauns je dodao 24.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +229,5 (kvota 1,90)

