OKRŠAJ BRUKLINA I NJUJORKA: Niksi mogu mnogo bolje
KOŠARKAŠI Njujorka će u noći između ponedeljka u utorka gostovati Bruklinu.
Niksi igraju nešto slabije nego što se to očekvalo od njih, u dosadašnjem delu takmičenja su pretrpeli šestp poraza.
Ostvarili su devet pobede, ali u prethodnom kolu je bolja od njih bila ekipa Orlanda rezultatom 133:121.
Džejlen Branson je sa 33 poena i 11 asistencija bio najistaknutiji u poraženom taboru, Karl-Entoni Tauns je dodao 24.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +229,5 (kvota 1,90)
