NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

23. 11. 2025. u 12:00

ZA danas vam je naša redakcija spremila tri predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

FOTO: Profimedia

NBA

0.00 Boston seltiks - Orlando medžik 1 (1,55)

0.00 Klivlend kavalirs - LA klipers hendikep poena 1 (-6,5) (1,58)
0.00 Atlanta hoks - Šarlot hornets ukupno poena +229,5 (1,70)

Ukupna kvota: 4,16

