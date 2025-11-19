TIP ostali sportovi

ŠAMPION IMA SAMO JEDAN PORAZ: Oklahoma rutinski završava posao protiv Sakramenta

Marko Milosavljević

19. 11. 2025. u 15:02

KOŠARKAŠI Oklahome će u noći između utorka i srede ugostiti Sakramento.

ШАМПИОН ИМА САМО ЈЕДАН ПОРАЗ: Оклахома рутински завршава посао против Сакрамента

FOTO: Tanjug/AP

Aktuelni šampion igra sjajnu košarku i ove sezone i trenutno je prvi u zapadnoj konferenciju sa skorom 14-1.

Trenutno imaju niz od šest pobeda, a jedini poraz pretrpeli su na gostujućem terenu od Portlanda.

U prethodnom kolu su ostvarili trijumf u Nju Orleansu, savladali su Pelikanse rezultatom 109:126.

Verujemo da če rutinski završiti posao protiv Sakramenta.

NAŠ TIP: H1 -18,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."