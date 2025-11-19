ŠAMPION IMA SAMO JEDAN PORAZ: Oklahoma rutinski završava posao protiv Sakramenta
KOŠARKAŠI Oklahome će u noći između utorka i srede ugostiti Sakramento.
Aktuelni šampion igra sjajnu košarku i ove sezone i trenutno je prvi u zapadnoj konferenciju sa skorom 14-1.
Trenutno imaju niz od šest pobeda, a jedini poraz pretrpeli su na gostujućem terenu od Portlanda.
U prethodnom kolu su ostvarili trijumf u Nju Orleansu, savladali su Pelikanse rezultatom 109:126.
Verujemo da če rutinski završiti posao protiv Sakramenta.
NAŠ TIP: H1 -18,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NBA: Indijana ima prednost domaćeg terena, Minesota odrađuje posao...
19. 11. 2025. u 14:52
SPARTAK JE FAVORIT: Subotičani su već jednom savladali Benfiku
19. 11. 2025. u 13:58
DOMAĆI TEREN JE DOMAĆI TEREN! Milano pred svojim navijačima ne gubi!
19. 11. 2025. u 14:05
NEMA KO DRUGI: Kamerunac je jedina svetla tačka tmurne sezone Pejsersa
19. 11. 2025. u 12:30
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
OGLASILA SE AMBASADA SAD: Zbog ove utakmice u Srbiji Amerikanci su morali da reaguju
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
19. 11. 2025. u 18:45
ČUDO NEVIĐENO: Evo ko je ispred Srbije na najnovijoj FIFA rang listi
Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi, ali to nije najzanimljivije što se na pomentom rangiranju dešava.
19. 11. 2025. u 17:08
Komentari (0)