VORIORSI NA TEŠKOM GOSTOVANJU: "Magični" su pretrpeli poraz u prošlom kolu
KOŠARKAŠI Orlanda će u noći između utorka i srede ugostiti Golden Stejt.
"Magični" su porazom prekinuli niz od tri uzastopne pobede, bolji od njih bio je Hjuston rezultatom 117:113.
U dosadašnjem delu sezone su bili polovični, ostvarili su sedam pobeda i isto toliko poraza.
Sa druge strane, Voriorsi su vezali tri trijumfa, u prethodnom kolu su savladali Nju Orleans.
Verujemo da će Orlando slaviti.
NAŠ TIP: 1 (kvota 2,25)
