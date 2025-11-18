VORIORSI NA TEŠKOM GOSTOVANJU: "Magični" su pretrpeli poraz u prošlom kolu

KOŠARKAŠI Orlanda će u noći između utorka i srede ugostiti Golden Stejt.

FOTO: Profimedia

"Magični" su porazom prekinuli niz od tri uzastopne pobede, bolji od njih bio je Hjuston rezultatom 117:113.

U dosadašnjem delu sezone su bili polovični, ostvarili su sedam pobeda i isto toliko poraza.

Sa druge strane, Voriorsi su vezali tri trijumfa, u prethodnom kolu su savladali Nju Orleans.

Verujemo da će Orlando slaviti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,25)

