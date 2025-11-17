PRILIKU ĆE DOBIJATI U ABA LIGI: Brazilac polako gubi minute
JAGO Dos Santos je naš današnji izbor.
Kodi Miler Mekintajer je igrač koji u Evroligi probodi najviše minuta na terenu o utakmice u ABA ligi će mu uglavnom služiti za odmaranje.
Kodi igra u izuzetno brzom ritmu i dosta se troši, Saša Obradović je svestan da mu je potreban predah.
Jago Dos Santos polako gubi mesto u postavi, Džered Batler polako hvata svoj ritam i taj rasplet je bio očekivan.
Ipak, Brazilac će dobiti priliku u regionalnom šampionatu i danas će gledati da je iskoristi na najbolji mogiući način.
NAŠ TIP: +8,5 (kvota 1,80)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ZVEZDA JE OSTVARILA VELIKU POBEDU: Crveno-beli danas u nešto laganijem ritmu
17. 11. 2025. u 14:55
GOSTOVANjA SU IM NAPORNA: Dubai svesno igra u nešto sporijem ritmu
17. 11. 2025. u 14:22
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
17. 11. 2025. u 08:23
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
POSLE BRUKE U PODGORICI! Evo šta su hrvatski navijači doživeli pri povratku kući
CRNOGORCI uzvraćaju udarac!
18. 11. 2025. u 09:56
GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj
Najnovije vesti u kojima je Novak Đoković glavni akter - za neke su iznenađujuće.
17. 11. 2025. u 21:14
Komentari (0)