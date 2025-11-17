TIP ostali sportovi

PRILIKU ĆE DOBIJATI U ABA LIGI: Brazilac polako gubi minute

Marko Milosavljević

17. 11. 2025. u 15:16

JAGO Dos Santos je naš današnji izbor.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Kodi Miler Mekintajer je igrač koji u Evroligi probodi najviše minuta na terenu o utakmice u ABA ligi će mu uglavnom služiti za odmaranje.

Kodi igra u izuzetno brzom ritmu i dosta se troši, Saša Obradović je svestan da mu je potreban predah.

Jago Dos Santos polako gubi mesto u postavi, Džered Batler polako hvata svoj ritam i taj rasplet je bio očekivan.

Ipak, Brazilac će dobiti priliku u regionalnom šampionatu i danas će gledati da je iskoristi na najbolji mogiući način.

NAŠ TIP: +8,5 (kvota 1,80)

