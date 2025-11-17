ZVEZDA JE OSTVARILA VELIKU POBEDU: Crveno-beli danas u nešto laganijem ritmu

KOŠARKAŠI Cedevita Olimpije će u sedmom kolu ABA lige ugostiti Crvenu zvezdu.

FOTO: KK Crvena zvezda/Đorđe Kostić/ABA liga

Crveno-beli su iz duplog kola Evrolige izašli sa poloičnim učinkom, ali i te kako mogu biti zadovoljni.

Najpre su imali teško gostovanje, poraženi u Dubaiju nakon nešto slabije igre, međutim, veliku pobedu su ostvarili protiv Monaka.

Iako su bili desetkovani i nosioca nije bilo na terenu, neki drugi momci su preuzeli odgovornost.

Briljantnu partiju prikazao je Ognjen Dobrić sa 22 poena, dok je Džered Batler konačno prikazao ono zbog čega je dovdeden, Amerikanac je ubacio 20 poena.

Crvena zvezda danas gostuje Ljubljančanima i verujemo da neće imati snage za čvrstu odbranu.

Naša procena je da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +169,5 (kvota 1,87)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH