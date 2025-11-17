ZVEZDA JE OSTVARILA VELIKU POBEDU: Crveno-beli danas u nešto laganijem ritmu
KOŠARKAŠI Cedevita Olimpije će u sedmom kolu ABA lige ugostiti Crvenu zvezdu.
Crveno-beli su iz duplog kola Evrolige izašli sa poloičnim učinkom, ali i te kako mogu biti zadovoljni.
Najpre su imali teško gostovanje, poraženi u Dubaiju nakon nešto slabije igre, međutim, veliku pobedu su ostvarili protiv Monaka.
Iako su bili desetkovani i nosioca nije bilo na terenu, neki drugi momci su preuzeli odgovornost.
Briljantnu partiju prikazao je Ognjen Dobrić sa 22 poena, dok je Džered Batler konačno prikazao ono zbog čega je dovdeden, Amerikanac je ubacio 20 poena.
Crvena zvezda danas gostuje Ljubljančanima i verujemo da neće imati snage za čvrstu odbranu.
Naša procena je da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +169,5 (kvota 1,87)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH
Preporučujemo
GOSTOVANjA SU IM NAPORNA: Dubai svesno igra u nešto sporijem ritmu
17. 11. 2025. u 14:22
JURIMO TREĆI U NIZU: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica tiket" sa tri realne kvote
17. 11. 2025. u 09:06 >> 11:25
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
17. 11. 2025. u 08:23
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
POSLE BRUKE U PODGORICI! Evo šta su hrvatski navijači doživeli pri povratku kući
CRNOGORCI uzvraćaju udarac!
18. 11. 2025. u 09:56
GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj
Najnovije vesti u kojima je Novak Đoković glavni akter - za neke su iznenađujuće.
17. 11. 2025. u 21:14
Komentari (0)