KARLITOS NE PRIJA MUZETIJU: Alkaraz pobeđuje i kada ne igra na vrhunskom nivou

ALKARAZ i Muzeti će odigrati meč drugog kola završnog mastersa u Torinu.

FOTO: AP/Tanjug

Karlitos je loše otvorio meč protiv Tejlora Frica, gubio je sa 1:0 u setovima, ali je pokazao da može da trijumfuje i kada ne igra na vrhunskom nivou.

Gledali smo pravi maraton, meč je trajao skoro tri sata, a konačan rezultat glasio je 2:1 (6:7,7:5,6:3).

Sa druge strane, Muzeti je bio nadomak poraza, ali je pokazao pobednički mentalitet i zahvaljujući svom borbenom duhu je uspeo da ostvari bitnu pobedu.

Ovi rivali su se sedam puta sastajali i Karlitos je slavio šest puta, Lorenco je trijumfovao samo u prvom međusobnom okršaju.

Obojica su u dobroj formi i verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +19,5 (kvota 1,62)

