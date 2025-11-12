PIREJCI SU SRUŠILI PARTIZAN: Žalgiris je visoko pozicioniran

KOŠARKAŠI Olimpijakosa će u desetom kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.

FOTO: M. Vukadinović

Pirejci u dosadašnjem delu takmičenja nisu prikazali savršenu igru, ali su sakupili šest pobeda.

Poslednju su ostvarili u prošlom kolu na svom terenu kada su savladali Partizan rezultatom 80:71.

Tomaš Volkap je sa 15 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Saša Vezenkov sa 14.

Sa druge strane, litvanski predstavnik je uspeo da upiše jedan trijumf više i trentno se nalazi na drugom mestu na tabeli.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +160,5 (kvota 1,87)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA