PIREJCI SU SRUŠILI PARTIZAN: Žalgiris je visoko pozicioniran

Marko Milosavljević

12. 11. 2025. u 13:46

KOŠARKAŠI Olimpijakosa će u desetom kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.

ПИРЕЈЦИ СУ СРУШИЛИ ПАРТИЗАН: Жалгирис је високо позициониран

FOTO: M. Vukadinović

Pirejci u dosadašnjem delu takmičenja nisu prikazali savršenu igru, ali su sakupili šest pobeda.

Poslednju su ostvarili u prošlom kolu na svom terenu kada su savladali Partizan rezultatom 80:71.

Tomaš Volkap je sa 15 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Saša Vezenkov sa 14.

Sa druge strane, litvanski predstavnik je uspeo da upiše jedan trijumf više i trentno se nalazi na drugom mestu na tabeli.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +160,5 (kvota 1,87)

