KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!

VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.

Kako se i očekivalo pre starta sezone, deluje da će uz Denver nagetse ove dve ekipe biti najkompetentnije na Zapadu. Tanderi i Lejkersi su odlično započeli kampanju, upisuju veliki broj pobeda, a glavni razlog za to su maestralne partije njihovih glavnih igrača, Šeja Gildžesa Aleksandera i Luke Dončića.

Akutelni MVP lige i MVP finala igra sjajno, poenterski je efikasan kao i uvek, a skoro je počeo i da deli veliki broj asistencija, lopta je često u njegovim rukama i dokazuje zašto je jedan od najboljih igrača u NBA.

Sa druge strane, usled povrede LeBrona Džejmsa, velika je odgovornost pala na Luku Dončića koji odlično komanduje svojom ekipom. Poenterski je najbolji igrač lige, a pored toga redovno hvata veliki broj skokova i deli dosta asistencija.

Po bukmejkerima ova dva košarkaša su glavni favoriti za nagradu MVP-a regularnog dela sezone i to dovoljno govori o nastpima koje pružaju.

Večeras će se sastai prvi put ove sezone i očekujemo da obojica butu motivisani, pogotovo Dončić koji voli da igra velike utakmice, a dominantno izdanje trebao bi pružiti i Šej pošto je poznato da Lejkersi ne brane najbolje protivničke bekove.

