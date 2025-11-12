TIP ostali sportovi

KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!

ТИП редакција

12. 11. 2025. u 14:15

VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.

КАКАВ ОБРАЧУН: Дончић против Шеја!

Foto: Profimedia

Kako se i očekivalo pre starta sezone, deluje da će uz Denver nagetse ove dve ekipe biti najkompetentnije na Zapadu. Tanderi i Lejkersi su odlično započeli kampanju, upisuju veliki broj pobeda, a glavni razlog za to su maestralne partije njihovih glavnih igrača, Šeja Gildžesa Aleksandera i Luke Dončića.

Akutelni MVP lige i MVP finala igra sjajno, poenterski je efikasan kao i uvek, a skoro je počeo i da deli veliki broj asistencija, lopta je često u njegovim rukama i dokazuje zašto je jedan od najboljih igrača u NBA.

Sa druge strane, usled povrede LeBrona Džejmsa, velika je odgovornost pala na Luku Dončića koji odlično komanduje svojom ekipom. Poenterski je najbolji igrač lige, a pored toga redovno hvata veliki broj skokova i deli dosta asistencija.

Po bukmejkerima ova dva košarkaša su glavni favoriti za nagradu MVP-a regularnog dela sezone i to dovoljno govori o nastpima koje pružaju.

Večeras će se sastai prvi put ove sezone i očekujemo da obojica butu motivisani, pogotovo Dončić koji voli da igra velike utakmice, a dominantno izdanje trebao bi pružiti i Šej pošto je poznato da Lejkersi ne brane najbolje protivničke bekove.

Naši tipovi:

Luka Donlić +31,5 poena (1,90)

Šej Gildžes Aleksander +31,5 poena (1,88)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće

BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće