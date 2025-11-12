KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
Kako se i očekivalo pre starta sezone, deluje da će uz Denver nagetse ove dve ekipe biti najkompetentnije na Zapadu. Tanderi i Lejkersi su odlično započeli kampanju, upisuju veliki broj pobeda, a glavni razlog za to su maestralne partije njihovih glavnih igrača, Šeja Gildžesa Aleksandera i Luke Dončića.
Akutelni MVP lige i MVP finala igra sjajno, poenterski je efikasan kao i uvek, a skoro je počeo i da deli veliki broj asistencija, lopta je često u njegovim rukama i dokazuje zašto je jedan od najboljih igrača u NBA.
Sa druge strane, usled povrede LeBrona Džejmsa, velika je odgovornost pala na Luku Dončića koji odlično komanduje svojom ekipom. Poenterski je najbolji igrač lige, a pored toga redovno hvata veliki broj skokova i deli dosta asistencija.
Po bukmejkerima ova dva košarkaša su glavni favoriti za nagradu MVP-a regularnog dela sezone i to dovoljno govori o nastpima koje pružaju.
Večeras će se sastai prvi put ove sezone i očekujemo da obojica butu motivisani, pogotovo Dončić koji voli da igra velike utakmice, a dominantno izdanje trebao bi pružiti i Šej pošto je poznato da Lejkersi ne brane najbolje protivničke bekove.
Naši tipovi:
Luka Donlić +31,5 poena (1,90)
