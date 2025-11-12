TIP ostali sportovi

ZVEREV SE NE PITA NIŠTA: Siner mu je u Parizu prepustio samo jedan gem!

Marko Milosavljević

12. 11. 2025. u 13:30

OKRŠAJ Sinera i Alkaraza pratićemo u drugom kolu grupne faze završnog mastersa.

ЗВЕРЕВ СЕ НЕ ПИТА НИШТА: Синер му је у Паризу препустио само један гем!

FOTO: Tanjug/AP

Ovi rivali sastali su se pre samo dve nedelje u Parizu i Janik je počistio sa terena nemačkog tenisera.

Plufinale je trajalo samo sat vremena, drugi reket sveta je bio toliko dominantan da je protivniku prepustio samo 1 gem

U prvom kolu Siner je ostvario pobedu maksimalnim rezultatom, savladao je Feliksa Ože-Alijasima.

Zverev je takođe bio siguran na startu završnog mastersa, a bolji je bio od Bena Šeltona 2:0 (6:3,7:6).

NAŠ TIP: Siner - Zverev 2:0 (kvota 1,47)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću