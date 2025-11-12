ZVEREV SE NE PITA NIŠTA: Siner mu je u Parizu prepustio samo jedan gem!

OKRŠAJ Sinera i Alkaraza pratićemo u drugom kolu grupne faze završnog mastersa.

FOTO: Tanjug/AP

Ovi rivali sastali su se pre samo dve nedelje u Parizu i Janik je počistio sa terena nemačkog tenisera.

Plufinale je trajalo samo sat vremena, drugi reket sveta je bio toliko dominantan da je protivniku prepustio samo 1 gem

U prvom kolu Siner je ostvario pobedu maksimalnim rezultatom, savladao je Feliksa Ože-Alijasima.

Zverev je takođe bio siguran na startu završnog mastersa, a bolji je bio od Bena Šeltona 2:0 (6:3,7:6).

NAŠ TIP: Siner - Zverev 2:0 (kvota 1,47)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA